Zum Tod von Virgil Abloh:Der Vorbote

Von Silke Wichert

Eigentlich sollte er gerade in Miami sein. Natürlich um seine nächste Zusammenarbeit zu präsentieren. "Project Maybach" by Virgil Abloh, ein Elektro-Showcar, das am Mittwoch auf der Art Basel enthüllt werden sollte und das, natürlich, ganz anders sein würde als alles, was man zuvor von Mercedes-Benz gesehen hat. Man hatte längst aufgehört mitzuzählen, um die wievielte Kooperation es gerade ging. Ikea, Nike, Evian, Levi's, Vitra, Braun, Moët & Chandon, Rimowa, um nur einige zu nennen - Ablohs Output war schier grenzenlos. Nebenbei legte er als DJ auf, kuratierte Ausstellungen. Und dann gab es da ja noch diese beiden Festanstellungen, als Creative Director seines eigenen, irre erfolgreichen Labels Off-White und seit 2018 außerdem als Designer der Männerlinie der Luxusmarke Louis Vuitton.