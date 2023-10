Zum Bergsport fand der Amerikaner Edmund Viesturs (hier ein Foto aus dem Jahr 2010) erst während seines Studiums in Seattle.

Edmund Viesturs hat alle 14 Achttausender bestiegen. Ohne Sauerstoff natürlich, aber eben auch nur als zwölfter Mensch der Welt. So zumindest glaubte der Amerikaner, bis herauskam ...

Von Dominik Prantl

Nun soll also Edmund, kurz: Ed, Viesturs der erste Mensch auf allen Achttausendern gewesen sein, nachdem das "Guinness-Buch der Rekorde" als oberste Instanz aller Höher-schneller-und-weiter-Fragen dem Südtiroler Reinhold Messner diesen Titel aberkennt und auch etliche andere als unwürdig dafür erachtet. Nur scheinen Viesturs die neuesten, bergchronistisch geradezu revolutionären Erkenntnisse einiger Experten nicht wirklich zu interessieren. Auf der Startseite seines Internetauftritts ist weiterhin nur vermerkt, dass er die 14 mehr als 8000 Meter hohen Berge als einziger US-Amerikaner ohne Verwendung von Flaschensauerstoff erreicht hat und dafür 18 Jahre benötigte. Dafür postete Viesturs in einem seiner sporadischen Instagram-Einträge kürzlich ein Porträtbild von Messner mit den Worten: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Reinhold Messner der erste Mensch war, der alle 14 8000er bestiegen hat, und dass er auch heute noch als solcher anerkannt werden sollte." Er selbst sei letztlich nur in Fußstapfen getreten.