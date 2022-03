Eine Stilkritik von Martin Zips

Muss das jetzt auch noch sein, in Zeiten der Erhöhung des allgemeinen Wehretats? Zwei Hotels in Venedig verteilen orangefarbene Wasserpistolen an ihre Gäste, damit diese mit dem Spielzeug ihnen lästige Tauben vertreiben können. Nun litt Venedig bereits unter einer Taubenplage, als der britische Schriftsteller John Ruskin hier mit seiner Frau im Hotel Gritti nächtigte - also kurz nach der Schlacht von Waterloo und anderer ekelhafter Kriege. Ruskin recherchierte rund um den Markusplatz für seine dreibändige Abhandlung zur venezianischen Architektur ("The Stones of Venice"). Damit langweilte er seine Frau so sehr, dass sie später mit ihrem Zeichenlehrer durchbrannte.

Unter anderem der Guardian berichtet nun, im Gritti Palace (und in einem weiteren Hotel) würden Touristinnen und Touristen ab sofort mit Wasserpistolen zur Taubenabwehr ausgerüstet. Man müsse die Dinger noch nicht einmal benutzen, schon ihre widerlich grelle Farbe schrecke jeden Vogel ab. Das dürfte vor allem jene Paare enttäuschen, die sich von ihrem Venedig-Aufenthalt eine erfrischende Abwechslung zur allgemeinen Weltuntergangsstimmung erhofften. Auch die britische Popband Madness rät in ihrem Song "Wings of a Dove" ja zu deutlich mehr "Pleasure", "laugh" und "love" im Leben. Da könnten randvoll gefüllte Wasserpistolen am Espressotisch mal wieder ordentlich Schwung in die Beziehung bringen. Jedenfalls mehr als das auszehrende Studium der venezianischen Architektur. Generell ist festzustellen, dass eine Welt, in der Auseinandersetzungen ausschließlich durch den Einsatz von Wasserpistolen gelöst werden, eine deutlich sympathischere wäre. Das dürften sogar Tauben so sehen.