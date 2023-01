Der Prinz und die Herzogin, wie sie sich selbst in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" darstellen.

Der britische Boulevard zerfleischt Meghan und Harry. In den USA erfährt das Paar jedoch eine durchaus andere Behandlung.

Von Jürgen Schmieder und Christian Zaschke, New York, Los Angeles

Peter Hartmann ist der Zahnarzt von Montecito, einem ausgesprochen hübschen Örtchen mit gut 8000 Einwohnern, gelegen im Santa Barbara County, knapp zwei Autostunden nördlich von Los Angeles. Hier wohnen viele Promis, die so reich sind, dass sie nicht mehr in L.A. wohnen müssen. So reich, dass sie sich den Zwängen von Hollywood entziehen können. Um nur einige zu nennen: Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Ariana Grande, Jennifer Aniston. 2020 sind auch Herzogin Meghan und Prinz Harry nach Montecito gezogen.