Im Science-Fiction-Film "Angriff der Killertomaten" von 1978 mutieren Tomaten in einem Forschungslabor zu intelligenten Monstern. Sie attackieren Menschen und verspeisen diese aus Rache. Der US-Präsident plant einen Militärschlag gegen die Tomatenplage, doch wie sich herausstellt, macht nur das grässliche Lied "Puberty Love" dem furchtbaren Fruchtgemüse den Garaus. Angeberwissen am Rande: In der Fortsetzung "Rückkehr der Killertomaten" von 1988 war George Clooney in einer seiner ersten Rollen zu sehen.