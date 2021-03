Von Sonja Zekri

Von Weitem sieht es oft aus, als zögen gemächliche Riesen am Seil Berge hinter sich her, so lautlos gleiten die Schiffe den Suezkanal hinauf. Die Ever Given war mit ihren 400 Metern, zugegeben, eher schon ein Gebirgszug, und wenn der mal liegt, dann liegt er. Fast eine Woche steckte das Riesenschiff fest, bis der am Welthandel interessierte Teil der Öffentlichkeit, also eigentlich fast jeder, am Montagmorgen Hoffnung schöpfte, dass es sich wieder hatte flott machen lassen.