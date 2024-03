Raye , 26, englische Sängerin und Songwriterin, ist ihrer Favoritenrolle bei den diesjährigen Brit Awards gerecht geworden und hat mit Preisen in sechs Kategorien einen Rekord aufgestellt. Bei der Ehrung am Samstagabend in ihrer Heimatstadt London bekam sie die Trophäen für das Beste Album ("My 21st Century Blues"), für den Besten Song ("Escapism."), als Beste Künstlerin, als Beste Neue Künstlerin und als Beste R'n'B-Künstlerin überreicht. "Ihr ahnt nicht, was das für mich bedeutet", sagte Raye unter Tränen - ihre Großmutter hatte sie zur Unterstützung auf die Bühne geholt. Raye ließ die bisherigen Rekordhalter Blur, Harry Styles und Adele hinter sich, die es auf vier Auszeichnungen in einem Jahr gebracht hatten.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/Getty Images)

Camilla, 76, britische Königin, nimmt sich eine kurze Auszeit von ihren royalen Pflichten. Camilla hatte zuletzt ihren an Krebs erkrankten Mann, König Charles III., bei repräsentativen Aufgaben vertreten. Auch Prinzessin Kate kann nach einer Bauch-OP keine Termine wahrnehmen, Prinz William, der Thronfolger, nimmt sich daher ebenfalls zurück. Offenbar zu viel Stress für die pflichtbewusste Gattin des Monarchen. Am 11. März soll Camilla bereits wieder in der Öffentlichkeit auftreten, beim Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey in London vertritt sie den König. Davor brauche sie allerdings "etwas Ruhe und Erholung", sagte die Adelsexpertin Ingrid Seward der Zeitung The Sun.

Detailansicht öffnen (Foto: Francisco Seco/AP)

Harald V., 87, norwegischer König, ist nach seiner Erkrankung im Malaysia-Urlaub und dem Einsatz eines vorübergehenden Herzschrittmachers auf dem Heimweg. In Oslo werde der Monarch in ein Krankenhaus gebracht und sei dann zwei Wochen krankgeschrieben, teilte das Königshaus am Sonntag mit. In dieser Zeit werde Kronprinz Haakon, 50, als Regent die verfassungsmäßigen Pflichten des Königs übernehmen. Ein Sanitätsflugzeug der skandinavischen Fluglinie SAS hob am frühen Sonntagmorgen vom Flughafen Langkawi ab, der König wurde nach einer Zwischenlandung in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen Mitternacht in Oslo erwartet. Außer dem Monarchen war auch seine Ehefrau Königin Sonja, 86, an Bord.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Hape Kerkeling, 59, Entertainer und Autor, mag eine asiatische Länderküche am liebsten. "Da kann ich nicht anders als laut herauszuschreien: Die Thai-Küche ist schon verdammt lecker", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Andere asiatische Länderküchen verschmäht der in Köln lebende Komiker aber auch nicht. "Alles andere mag ich auch: Malaysisch, Indonesisch, Chinesisch." Aber: "Thai ist Top of the Pops." Im Restaurant bestellt er dann "die Karte rauf und runter". "Ich meine, deswegen geht man ja dahin. Man will ja so ein Buffet haben." Am 14. März kommt der vierte Teil der "Kung Fu Panda"-Filmreihe heraus. Kerkeling leiht seine Stimme dem Panda Po.