Sie feiern ihre Königin und ein bisschen sich selbst: Hartgesottene Royal-Fans kleiden sich in den Farben des Union Jack.

Sie hat sie alle übertroffen: Seit 70 Jahren sitzt Elizabeth II. auf dem Thron - so lange wie kein britischer Monarch zuvor. Jetzt wird vier Tage lang gefeiert - sogar mit Besuch aus den USA. Die Bilder.

Von Kerstin Lottritz

Auftritt der Bärenfellmützen

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/Getty Images)

Da laufen sie: Die Coldstream Guards sind die berühmten Wachen mit roten Jacken und schwarzen Bärenfellmützen. Sie führen wie immer die Parade "Trooping the Colour" an diesem Donnerstagvormittag an.

Ein Platz an der Sonne

Detailansicht öffnen (Foto: David Cliff/dpa)

Kaum ist die Sonne aufgegangen, haben sich die Ersten schon die besten Plätze gesichert. Auf der Mall, die zum Buckingham Palace führt, findet am Donnerstagvormittag die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" statt. Der Geburtstag der Queen ist eigentlich am 21. April, offiziell feiert sie aber immer erst Anfang Juni. Die vergangenen zwei Jahre ist die Parade aber wegen der Pandemie ausgefallen.

Mit Maske

Detailansicht öffnen (Foto: Henry Nicholls/Reuters)

Sie kommen als Queen oder als Prinz Harry und auf jeden Fall mit ganz vielen Fähnchen: Die Briten verdanken dem Jubiläum ihrer Königin zwei zusätzliche Feiertage. Heute und am Freitag sollen die Wenigsten arbeiten und dafür ordentlich feiern.

Doppelgängerin

Detailansicht öffnen (Foto: Henry Nicholls/Reuters)

Diese Frau nimmt es ganz genau mit ihrer Verkleidung: Eine Krone und eine Maske der Augenpartie von Elizabeth II. sollen sie so verwandeln, dass sie der Königin möglichst ähnlich sieht. Die Mehrheit der Briten mag die Queen sehr, nur unter den Jüngeren, so hat es das Meinungsforschungsinstitut Yougov ermittelt, sinkt die Unterstützung für die Monarchie.

Stößchen!

Detailansicht öffnen (Foto: Tom Nicholson/Reuters)

Zur Geburtsfeier gehört ja immer auch ein prickelndes Getränk. Landesweit finden in den vier Tagen hochgerechnet mehr als 16 000 Straßenfeste, Picknicks und Teepartys statt. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sollen die Briten nun endlich mit ihren Freunden und Nachbarn wieder feiern können.

Besuch der Abtrünnigen

Detailansicht öffnen (Foto: Yui Mok/dpa)

Lange wurde gerätselt, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan, die sich 2020 von der britischen Königsfamilie getrennt haben, aus den USA anreisen werden. Und ja, sie kommen wirklich und bringen auch ihre beiden Kinder Archie und Lillibet mit. Obwohl sie vom Familienauftritt auf dem Balkon zum Ende der Parade ausgeschlossen sind, werden sie die Parade "Trooping the Colour" mit anderen Verwandten aus dem früheren Büro des Herzogs von Wellington, das am Platz Horse Guards Parade liegt, heraus verfolgen.

Prachtmeile zum Palast

Detailansicht öffnen (Foto: John Sibley/Reuters)

Alles vorbereitet, alles abgesichert. Die Vorbereitungen für die Militärparade laufen seit Tagen. Ab 11 Uhr deutscher Zeit werden auf der Prachtmeile namens Mall 1200 Soldaten und mehrere Hundert Musiker zu Ehren der Queen aufmarschieren.

Großes Reinemachen

Detailansicht öffnen (Foto: CHRIS JACKSON/AFP)

Nochmal schnell durchsaugen, bevor am Ende der Parade sich die Königin mit den sogenannten "Working Royals" auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigen wird. Dort verfolgen sie einen Formationsflug. Bei der letzten Parade waren noch Dutzende Familienmitglieder dort zu sehen. Dieses Jahr ist ordentlich ausgesiebt worden - auch, um darüber hinweg zu gehen, dass neben Harry und Meghan der Sohn der Queen, Prinz Andrew, fehlen wird.