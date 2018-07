31. Juli 2018, 18:31 Uhr Prozess in Dessau Ein Abend im Sommer

Mitten in Dessau: Es ist ein Ort kaum zu überbietender Schäbigkeit, an dem die 56-Jährige von den Männern vergewaltigt wurde.

Dessau im August 2017: Vier junge Asylbewerber plaudern mit einer Flaschensammlerin, vergewaltigen sie dann einer nach dem anderen. Über eine Stadt, eine Tat und das Urteil.

Von Hans Holzhaider

An einem warmen Augustabend wurde Gertrud Eisenberger (Name geändert) mitten in Dessau von vier Männern vergewaltigt. "Mitten in Dessau" ist zwar geografisch korrekt, erweckt aber eine falsche Vorstellung.

Durch die umfangreichen Industrieanlagen - die Stadt war Standort mehrerer kriegswichtiger Fabriken wie zum Beispiel der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke - war Dessau als Ziel alliierter Bomber prädestiniert. Am 7. März 1945 wurde die damals mehr als 120 000 Einwohner zählende Stadt fast vollständig zerstört. Bis heute ist das Stadtbild von großen ...