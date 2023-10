David Beckham , 48, früherer englischer Fußballnationalspieler, hat nach der Weltmeisterschaft 1998 eine depressive Phase erlebt. "Ich habe nicht gegessen, nicht geschlafen, ich habe von einem Tag in den nächsten gelebt und darüber nachgedacht, was als Nächstes kommen wird", sagte Beckham dem britischen Telegraph . Beckham hatte im Achtelfinalspiel gegen Argentinien eine Rote Karte kassiert und musste vom Spielfeldrand zusehen, wie England im Elfmeterschießen aus dem Turnier flog. Der Misserfolg wurde größtenteils ihm angelastet, und er wurde teils schwer angefeindet. "Leute verlangten, ich solle das Land verlassen, das war heftig", sagte der Ex-Fußballprofi.

Harald Glööckler, 58, Modeschöpfer, findet den Deutschen Fernsehpreis für die RTL-Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" sehr verdient. "Es ist wunderbare Unterhaltung und - wie ich finde - die beste Reality-Show im deutschen Fernsehen", sagte Glööckler, der 2022 im Dschungelcamp war, der Deutschen Presse-Agentur. Das Reizvolle an der Show sei, dass man "verwöhnte Prominente" sehe, "wie sie sich blamieren, degradieren lassen, ekelhafte Dinge machen", meinte er. "Ich habe damals diese Zeit in der Natur gebraucht. Und am Ende des Tages muss ich sagen: Es hat mir sehr gut getan." Das umstrittene TV-Format hatte sich beim Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" durchgesetzt.

Eva Brockmann, 24, Önologin, ist die 75. Deutsche Weinkönigin. In Neustadt (Pfalz) setzte sich die Fränkin gegen vier Mitbewerberinnen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen durch. "Ich möchte die Sichtbarkeit und den Stellenwert des deutschen Weins in der Welt weiter steigern", sagte sie, die nun rund 15 000 Winzerinnen und Winzer ein Jahr lang vertritt. Die Kandidatinnen mussten unter anderem Weinsorten bei einer Blindverkostung erkennen und ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen.

Bono, 63, Frontsänger der irischen Rockband U2, sieht in der neuen Eventhalle von Las Vegas die "Kathedrale von Elvis". Der kugelförmige Saal namens "MSG Sphere" wurde von seiner Band mit einer spektakulären Live-Show eröffnet. Über einen riesigen Bildschirm mit mehr als 250 Milliarden Pixeln - innen und außen die Halle umspannend - glitten unter anderem ein Sonnenaufgang in der Wüste, die glitzernde Skyline, gefährdete Tierarten Nevadas, ein Ozean und ein Feuerwerk. Die ehemaligen Tennisstars Steffi Graf und Andre Agassi und Schauspieler und Schauspielerinnen wie Elizabeth Banks, Dakota Fanning, Aaron Paul, Bryan Cranston, Jon Hamm und Josh Duhamel waren bei der Premiere auch dabei.

Al Di Meola, 69, US-Jazz-Gitarrist, geht es wieder besser. Nach einem medizinischen Notfall während eines Konzerts in Rumänien dankte er den Ärzten und Krankenschwestern im Bagdasar Arseni Krankenhaus in Bukarest, dass sie ihn wieder "auf Kurs" gebracht hätten, schrieb der Musiker auf Instagram. Di Meola war auf der Bühne zusammengebrochen. Erst im kommenden Jahr plane er, seine Tournee fortzusetzen, hieß es.