Reinhold Messner , 79, Bergsteiger, hat einen lang erwarteten Schuh bekommen. "Heute ist endlich Günthers zweiter Schuh aus Pakistan eingetroffen", schrieb er auf Instagram . Vor knapp 54 Jahren kam Günther Messner bei einer gemeinsamen Expedition zum 8125 Meter hohen Nanga Parbat im Westhimalaja ums Leben. Nachdem der erste Schuh bereits 2005 gefunden wurde, entdeckten Einheimische 2022 laut Messner den zweiten Schuh am Fuß des Diamir-Gletschers. Damals habe er nur ein Bild zugeschickt bekommen. Um die Umstände von Günther Messners Tod war vor knapp 20 Jahren ein heftiger Streit zwischen Messner und ehemaligen Kameraden entbrannt. Dabei ging es um die Frage, wo und wie der Bruder tatsächlich zu Tode kam. Messner hatte stets betont, er sei mit dem Bruder nach dem Erreichen des Gipfels aus Not auf der anderen Seite des Berges abgestiegen. Die Orte, an denen Knochen und der erste Schuh entdeckt wurden, belegten das, betonte der Südtiroler immer wieder. Der Fundort des zweiten Schuhs widerlege endgültig die Verschwörungserzählungen, so Messner. "Günther, ich danke dir und denke an dich."

Meghan, 42, Herzogin, macht jetzt in Marmelade. Beim US-Patentamt wurde eine Marke mit dem Namen "American Riviera Orchard" angemeldet, unter der etwa Geschirr, Kochbücher und Marmelade verkauft werden könnten. Bei Instagram wurde ein gleichnamiges Profil eingerichtet mit dem Zusatz, es stamme von Meghan, der Herzogin von Sussex. Die Instagram-Seite und auch die dazugehörige Internetseite seien echt, bestätigte eine Sprecherin der Herzogin und ihres Mannes, Prinz Harry, 39.

Rod Stewart, 79, Sänger, hat zum ersten Mal die Wechseljahre erlebt. Penny Lancaster, 53, Model, sei die erste Frau an seiner Seite, die in die Wechseljahre gekommen sei, während sie noch mit ihm verheiratet war, schreibt der Rolling Stone. Die beiden hatten 2007 geheiratet, zwei vorherige Ehen von Stewart waren gescheitert. Nun unterstützt Stewart Lancasters Kampagne "Let's #ChatMenopause". In einem Interview mit Reader's Digest erinnerte sich der Sänger kürzlich an die Wutanfälle seiner Frau. "Eines Abends warf sie mit Gegenständen, also umarmten die Jungs und ich sie - und seitdem arbeitet sie daran, die Leute wissen zu lassen, was es ist." Auch für andere Männer hat er einen Rat: Die müssten das verstehen und dürften "nicht einfach in die Kneipe gehen".

Céline Dion, 55, Sängerin, wünscht sich ein Bühnencomeback. Die Kanadierin leidet an einer seltenen Erkrankung, sie hat Muskelkrämpfe und dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Doch trotz des sogenannten Stiff-Person-Syndroms will sie wieder Konzerte spielen. "Der Versuch, diese Autoimmunerkrankung zu überwinden, war und ist eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens, aber ich bin fest entschlossen, eines Tages wieder auf der Bühne zu stehen und ein möglichst normales Leben zu führen", schrieb sie auf Instagram. Dazu stellte sie ein Foto mit ihren drei Söhnen. "Ich bin sehr dankbar für die Liebe und Unterstützung meiner Kinder, meiner Familie, meines Teams und von euch allen."

David Guetta, 56, DJ, fühlt Liebe in der Luft. Er und Partnerin Jessica Ledon sind Eltern geworden. "Love is in the air", schrieb das Paar zu einem Foto mit dem Nachwuchs. David Guetta schaut auf dem Bild stolz in die Kamera. Auch den Namen des Kindes gaben die frisch gebackenen Eltern dort bekannt: Cyan. Für den Franzosen ist es bereits das dritte Kind. Mit Ex-Ehefrau Cathy Lobé, mit der er 22 Jahre bis 2014 verheiratet war, hat er bereits zwei Kinder.