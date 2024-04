Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Ralf Schmitz, 49, Leverkusener Komiker, vertritt die Meinung, dass Schönheit in Leverkusen auch jenseits von Xabi Alonso zu finden ist. "Es gibt dort unglaublich schöne Flecken", sagte Schmitz der Deutschen Presse-Agentur. Wunderschön sei es etwa, am Rhein spazieren zu gehen. Gleichwohl halte sich in Leverkusen auch "das Gerücht", dass die Stadt bei einer Umfrage zu den schönsten Städten Deutschlands nur auf dem 100. Platz gelandet sei, so Schmitz. "Auch ich muss zugeben, dass es durchaus architektonisch - nicht menschlich! - in Leverkusen Orte und Auswüchse gibt, an denen man sagt: Heidewitzka, musste das unbedingt sein?" Solche Städte habe man aber gerade deswegen manchmal umso lieber.

Karl Lauterbach, 61, Lokalpatriot, stichelt Richtung Süden. "Leverkusen war immer schon spitze - jetzt auch im Fußball. Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft", teilte der Gesundheitsminister, zu dessen Wahlkreis Leverkusen gehört, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bayern werde "schon lange überschätzt", Bayer dagegen noch immer unterschätzt, so der SPD-Politiker. Er freue sich für die Bürger in Leverkusen, die es in den vergangenen Jahren nicht leicht gehabt hätten und hoffe, dass Bayer 04 die "Ära Bayern München" dauerhaft beende.

Xabi Alonso, 42, spanischer Halbgott, ist in seinem Heimatland zum neuen deutschen König gekürt worden. "Xabi I. von Deutschland. Bayer Leverkusen erobert den ersten Bundesligatitel seiner Geschichte. Borussia Dortmund hatte es nicht geschafft, die Tyrannei des FC Bayern zu beenden - Bayer Leverkusen schon", schrieb die spanische Sportzeitung Marca über den Leverkusener Cheftrainer. Das Fachblatt As ergänzte: "Don Xabi Alonso Olano. Die Bundesliga hat einen neuen König." Und El País hielt fest: "Die Bismarckstraße wurde am frühen Sonntagmorgen bereits in Xabi-Alonso-Allee umgetauft."