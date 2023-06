Pink, 43, US-Sängerin, bekommt ein morbides Groupie-Geschenk. Bei ihrem Aufritt beim "BST Hyde Park"-Festival in London warf ein Fan eine Plastiktüte auf die Bühne, wie bei Twitter veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen. Pink griff nach der Tüte, die offenbar Asche enthielt, und sagte sichtlich entgeistert Richtung Publikum: "Ist das deine Mutter?" Nach kurzer Sprachlosigkeit ergänzte sie schließlich "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll" und legte den Beutel auf der Bühne ab. Später sagte Pink, etwas Vergleichbares habe sie noch nie erlebt.

Trevor Noah, 39, südafrikanischer Kabarettist, will kein Clown sein. "Mein Vater hat mich immer gefragt: ,Trevor, was machst du beruflich? Du bringst Leute zum Lachen? Dann bist du ein Clown!' Und jetzt komme ich nach Berlin, und ihr steckt mich in ein Zirkuszelt. Ich habe einen lebenslangen Kampf verloren", sagte er bei einem Auftritt im Berliner Tempodrom, das die Form eines Zirkuszeltes hat. Noah, der Sohn einer Südafrikanerin und eines Schweizers ist, beschäftigte sich während seiner Show in Berlin viel mit Rassismus und Unterschieden zwischen den Kulturen. Den Deutschen bescheinigte er, Weltmeister im Entschuldigen zu sein. "Niemand blickt mit so viel Reue auf seine Geschichte wie die Deutschen."

Bushido, 44, Rapper, wird zum neunten Mal Vater. "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet", schrieb er bei Instagram und veröffentlichte ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest. "Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, kommt so eine Nachricht." Für Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, 41, wäre es bereits das neunte gemeinsame Kind.

Michael Maertens, 59, Schauspieler, schwärmt vom neuen Partner seiner Ex-Frau. Gegenüber der Bunten bezeichnete er den neuen Lebensgefährten von Mavie Hörbiger als "tollen Zweitpapa". Martens und Hörbiger haben zwei gemeinsame Kinder und sind mittlerweile getrennt - jedoch im Guten auseinandergegangen. "Wir haben zusammen zwei Kinder und wussten, dass wir das vernünftig angehen müssen, und das haben wir gemacht", sagte er. "Sehr hilfreich sind dabei auch neue Partner."