Johannes Volkmann, 25, Enkel, ist ausgestiegen. In der am Montagabend ausgestrahlten Ausgabe der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" traute sich der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl bei der 125 000-Euro-Frage keine Antwort zu - es ging um die Bundesopiumstelle. Volkmann nahm das bis dahin erspielte Geld mit: 64 ooo Euro. Er könne sich "durchaus vorstellen, demnächst ein neues Auto zu kaufen", sagte er der dpa. Zudem würde er gerne gemeinnützige Projekte unterstützen.

Hazel Brugger, 27, schweizerische Comedian, und der deutsche Komiker Thomas Spitzer, 32, wollen ihrem Publikum nichts aufzwingen. "Ich glaube, wir sind ein Paar, das nicht auf Show aus ist", sagte Brugger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie und ihren Ehemann zum Beispiel als "Power Couple" zu bezeichnen, sei falsch: "Das klingt immer so aufdringlich."

Michael Jordan, 57, US-Basketball-Legende, kümmert sich ums große Ganze. Jordan spendet zehn Millionen US-Dollar, um in seiner Heimatstadt Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina den Bau zweier Kliniken zu unterstützen. Die Krankenhäuser sollen Anfang 2022 öffnen. "Jeder sollte Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung haben - unabhängig davon, wo er lebt oder ob er versichert ist oder nicht", sagte der sechsmalige NBA-Meister in einer Mitteilung des Kliniknetzwerks "Novant Health".

Michael B. Jordan, 34, US-Schauspieler, kümmert sich ums private Glück. "Mein Baby hat ein Aquarium gemietet, damit wir eine private Tour machen und die Schildkröten sehen können, und dann haben wir das hier gefunden", schrieb Jordans Partnerin, das US-Model Lori Harvey, 24, in einer Story bei Instagram. In dem Video ist ein Gang durch das Aquarium voller Kerzen und Blumen zu sehen - und dann auch kurz Michael B. Jordan selbst. Jordan war im November von der Zeitschrift People zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden.

Olivia Wilde, 36, US-Schauspielerin, findet es gut, dass sich der britische Sänger Harry Styles, 27, nicht allzu sehr um sich selbst kümmert. Es sei nicht leicht, männliche Schauspieler zu finden, die eine Nebenrolle in einem Film mit weiblichen Hauptrollen übernehmen würden, schreibt Wilde zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Styles auf Instagram. Styles sei in Wildes neuem Film, bei dem sie auch Regie führte, "bescheiden und mit Würde an Bord gesprungen." Er habe sie "mit seinem Talent, seiner Wärme und seinem Können im rückwärts Autofahren umgehauen" - so sehr, dass Wilde für ihn ihren bisherigen Partner verlassen hat.