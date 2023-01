David Garrett, 42, Geiger, arrangiert sich mit seinen Stalkern. "Ich habe das schon akzeptiert", sagte er im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger. "Es gibt Fans, die sich beim Housekeeping bewerben und den Job letztendlich auch bekommen. Während ich auf der Bühne war, sind sie dann in mein Hotelzimmer gegangen und haben Fotos von meinen Sachen gemacht und sogar meinen Koffer geöffnet." Garrett berichtete außerdem von einer Frau, die ihn ständig an seinem Wohnsitz auf Mallorca aufsucht. "Seit zwei Jahren steht sie immer mit ihrem Auto vor meinem Haus."

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Hardt/imago/Future Image)

Felicitas Hoppe, 62, Schriftstellerin, würde die Tastatur gern gegen eine rote Richterrobe tauschen. "Mein Traumjob wäre Bundesverfassungsrichterin", sagte sie der Zeit. Das sei "eine Rolle, in der man Verantwortung trägt". Hoppe habe ein "großes Gerechtigkeitsempfinden" und interessiere sich für Jura. Bis heute träume sie davon, "Expertise zu haben". Mit ihrem Beruf als Schriftstellerin hadere sie: "Wenn ich ehrlich bin, ist mein ganzes Schreibleben von Zweifeln begleitet. Vom quälenden Wunsch, etwas anderes zu machen."

Detailansicht öffnen (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Harald Glööckler, 57, Modedesigner und Dschungelkönig, gibt potenziellen Thronfolgern Ratschläge. "Sie sollten sie selbst sein und nicht versuchen, dem Zuschauer etwas vorzuspielen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die am Freitag startende RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Das Dschungelcamp sei kein geskripteter Film. "Einige versuchen in der Hoffnung auf mehr Sendezeit, durch Drama Aufmerksamkeit zu bekommen. Am Ende sind sie aber vergessen und verschwinden im Nichts, aus dem sie gekommen sind. Meist erinnert man sich nur an die, die man schon vorher kannte." Er selbst blicke gerne auf seine Teilnahme im Dschungelcamp zurück. "Es war eine großartige Zeit."

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Michael Fassbender, 45, Schauspieler, ist ein stressfreier Vater. "Vater zu sein ist die schönste Sache der Welt und natürlich auch Arbeit, aber stressig ist es nicht", sagte er der Bunten. "Mein Wunsch ist es, dass meine Familie weiterhin gesund ist, in Sicherheit lebt und dass ich für sie sorgen kann." Fassbender ist seit 2017 mit der schwedischen Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander verheiratet. 2021 wurden sie zum ersten Mal Eltern.

Detailansicht öffnen (Foto: Juan Herrero/dpa)

John Lydon, 66, Ex-Frontmann der Sex Pistols, stimmt leise Töne an. Seine neue Ballade "Hawaii" widmet er seiner demenzkranken Frau Nora, wie er dem irischen Radiosender RTÉ 1 erklärte. "Das ist eine Seite von mir, die die meisten nicht kennen - oder nicht kennen wollen", sagte Lydon, der auch unter dem Künstlernamen Johnny Rotten bekannt ist. Die Krankheit seiner Frau sei eine "Tragödie", der er jeden Tag mit etwas Humor entgegentrete. Das solle sich auch in dem Song zeigen: "Es ist nicht so gemeint, dass es todtraurig und selbstsüchtig ist, es gibt einen Hauch von Humor." Das Lied erinnere an einen glücklichen Urlaub des Paars auf Hawaii.