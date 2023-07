Adele, 35, britische Sängerin, ist zum Äußersten bereit. "Das traut ihr euch verdammt noch mal nicht. Wenn ihr was auf mich schmeißt, bringe ich euch verdammt noch mal um", sagte sie dem Guardian zufolge zu ihrem Publikum im Caesars Palace in Las Vegas. "Ist euch aufgefallen, wie manche derzeit jegliche verdammten Anstandsregeln bei Shows vergessen?" Kürzlich waren die Sängerinnen Kelsea Ballerini und Bebe Rexha bei Konzerten von Gegenständen getroffen worden, die jemand aus dem Publikum warf. Rexha traf ein Handy am Kopf.

Michael Rubin, 50, Sportmogul, feiert gerne im kleinen Kreis. Zu seiner 4th-of-July-Party anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstags kamen etwa 350 prominente Gäste, alle komplett in Weiß gekleidet, darunter Beyoncé, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Tom Brady, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Emily Ratajkowski und Kylian Mbappé. Die Party fand auf Rubins 50-Millionen-Dollar-Anwesen in Bridgehampton im US-Bundesstaat New York statt. Laut Daily Mail gab es Live-Auftritte von Usher und Ne-Yo und 700-Dollar-Champagner. Rubin ist Chef des Sportartikelherstellers Fanatics und einer der reichsten Männer der USA.

Neymar, 31, brasilianischer Fußballer, ist ins Schwimmen gekommen. Wegen Verstößen gegen Umweltgesetze auf seinem Grundstück in Mangaratiba muss er umgerechnet etwas mehr als drei Millionen Euro Strafe zahlen. Hauptgrund dafür ist ein künstlicher See, den der 31 Jahre alte Profi von Paris Saint-Germain auf seinem Anwesen anlegen ließ. Insgesamt seien in einem 46-seitigen Bericht des Umweltinspektionsteams und dem Rechtsgutachten der Gemeindebehörde Dutzende Verstöße festgestellt worden, berichten brasilianische Medien. Darunter fielen die Umleitung von Wasserläufen sowie ungenehmigte Wasserentnahme aus Flüssen und Erdbewegungen. Der Fall sei auch an die Staatsanwaltschaft und die Polizei weitergeleitet worden.

Aneira Thomas, 75, hat dank der Ausdauer ihrer Mutter einen Platz in den britischen Geschichtsbüchern inne. Die 75-Jährige ist das erste Baby, das nach Gründung des staatlichen Gesundheitsdiensts NHS im Jahr 1948 geboren wurde. "Die Ärzte, die mich entbunden haben, schauten ständig auf die Uhr und blickten zu Mama", erzählte Thomas dem Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Treffen zum 75. Geburtstag des NHS. "Sie wartete darauf, das Wort 'pressen' zu hören, aber sie hörte nur: 'Warte noch, Edna'." Es glückte: "Nye" Thomas kam am 5. Juli 1948 um 0.01 Uhr zur Welt - da war der NHS eine Minute alt. "Timing war alles", sagte sie im Gespräch, wie die BBC am Mittwoch berichtete.