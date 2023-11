Jeff Bezos, 59, Amazon-Gründer, entdeckt das Fotomodell in sich. Auf Bildern der US-Starfotografin Annie Leibovitz, 74, welche die Zeitschrift Vogue nun auf Instagram postete, ist Bezos breitbeinig mit seiner neuen Partnerin in einem bereits älteren Automodell zu sehen. Seine Verlobte Lauren Sánchez, 53, die sich auf dem Bild im weißen Top um Bezos Hals schmiegt, sei "sozial versiert, aufmerksam und diplomatisch", so ist in dem beigefügten Text zu lesen. Bezos war bis 2021 Amazon-Chef, zwei Jahre zuvor hatte er sich von seiner Frau MacKenzie Bezos, 53, nach 25 Jahren Ehe scheiden lassen. Im Mai hielt er auf seiner 500-Millionen-Euro-Jacht dann um die Hand der ehemaligen Fox-Moderatorin Sánchez an, welche sich ebenfalls scheiden ließ. In ersten Reaktionen wurde das Bild mit dem sehr muskulösen Bezos samt Cowboyhut als "offenbar von künstlicher Intelligenz generierte Parodie" bezeichnet.