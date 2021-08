"The Rock" duscht dreimal am Tag

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/AP)

Dwayne "The Rock" Johnson, 49, US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler, steigt dreimal am Tag unter die Dusche. "Dusche (kalt), wenn ich aus dem Bett rolle, um meinen Tag in Gang zu bringen. Dusche (warm) nach meinem Workout vor der Arbeit. Dusche (heiß), wenn ich von der Arbeit nach Hause komme", schrieb Johnson auf Twitter. Der ehemalige Wrestler geht noch mehr ins Detail: Er wasche Gesicht und Körper, so Johnson, "verwende ein Peeling und singe (schief) in der Dusche". Der Schauspieler reagierte damit auf einen anderen Tweet, in dem die Waschgewohnheiten von Prominenten thematisiert wurden.

Detailansicht öffnen (Foto: Stefan Sauer/dpa)

Fritz Wepper, 79, Schauspieler, schwelgt in Erinnerungen. In seiner nun erschienenen Autobiografie gibt Wepper zum ersten Mal öffentlich an, in jungen Jahren eine Affäre mit der damals 18-jährigen Iris Berben gehabt zu haben. "Wir waren mehr als nur Kollegen", schreibt der ehemalige Harry-Klein-Darsteller aus der TV-Krimireihe "Derrick" Medienberichten zufolge. Wepper, der damals 27 gewesen war, habe die neun Jahre jüngere Berben Ende der 1960er-Jahre am Set des Krimis "Der Mann mit dem Glasauge" kennengelernt. "Wir waren nicht wirklich zusammen, es handelte sich nicht um eine exponierte Liebe. Aber wenn wir uns trafen, dann war das sehr erfreulich. Mehr nicht - aber auch nicht weniger", schreibt Wepper. "Ich war schon ziemlich hin und weg, aber sie lernte schließlich einen anderen Mann kennen."

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Magdalena Neuner, 34, Biathlon-Rekordweltmeisterin, postet bunte Fußabdrücke. Nachdem sie im Februar ihr "Sommerbaby" angekündigt hatte, scheint es nun soweit zu sein. Auf Instagram zeigte sie sechs Fußabdrücke und kommentierte den Post mit drei bunten Herzen. Die Füße in pinker Farbe dürften die ihrer ältesten Tochter Verena Anna sein, die im Mai 2014 zur Welt gekommen war. Die dunkelblauen Abdrücke könnten von Sohn Josef sein, der November 2016 geboren wurde. Die dritten Füßchen in der Mitte sind hellblau. Ob die Farbe ein Hinweis auf das Geschlecht des Neugeborenen ist, ist unklar. Weitere Details gab die zweimalige Olympiasiegerin und heutige TV-Expertin zunächst nicht bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: Frank Molter/dpa)

Mathias Tognino, 64, Sylter Strandkorbwärter, setzt bei der Vermietung der Sitzmöbel auf Menschenkenntnis. "In meinem Job ist Diplomatie gefragt, damit Frieden herrscht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Stammgäste, die sich im Vorjahr mit ihren Korb-Nachbarn gestritten haben, setzt er möglichst weit voneinander entfernt. "Ich kenne meine Pappenheimer", sagte Tognino. In diesem zweiten Corona-Sommer seien die wind,-und sonnenschützenden Möbel mit den gestreiften Bezügen besonders gefragt. Der gebürtige Hamburger arbeitet seit rund 15 Jahren als Strandkorbwärter auf der größten deutschen Nordseeinsel. Von Mai bis Oktober sorgt er dafür, dass die Menschen am Strand vor Westerland entspannte Sommertage verbringen können.