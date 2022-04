Rihanna, 34, barbadische Sängerin und Unternehmerin, ist Milliarden schwer. Zum ersten Mal steht sie auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Das Blatt schätzt ihr Vermögen auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Demnach erwirtschaftete die Sängerin den Großteil davon aber nicht übers Singen, sondern über ihre Kosmetik-Linie "Fenty Beauty", die sie zusammen mit dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH betreibt.

Helge Schneider, 66, Unterhaltungskünstler, verkauft seinen Flügel. Er habe sich neue Instrumente zugelegt und den Konzertflügel in Zahlung gegeben, sagte der Geschäftsführer eines Musikhauses der Deutschen Presse-Agentur. Das Musikinstrument, das laut Ruhr Nachrichten 75 000 Euro kostet, ist im Foyer des Konzerthauses in Dortmund zu sehen und mit einem Foto von Schneider bestückt. Über mehrere Jahre habe der Flügel seinen ehemaligen Besitzer auf Tourneen begleitet - und Spuren abgekommen. Da Schneider beim Spielen leicht versetzt in Richtung Publikum sitzt, gebe es eine durchgescheuerte Stelle am Holz auf der Unterseite der Tasten. Auf den Klang habe das keine Auswirkung.

Campino, 59, Sänger der Toten Hosen, empfindet zum 40-jährigen Bandjubiläum eine "Riesendankbarkeit". Der genaue Gründungstag der Band sei zwar nicht mehr nachvollziehbar, sagte Campino, der bürgerlich Andreas Frege heißt, der dpa, doch sicher ist: Am 10. April 1982 trat die junge Punk-Rock-Band aus Düsseldorf als Live-Debütant im Bremer "Schlachthof" auf - fälschlicherweise angekündigt als "Die Toten Hasen". Im Jahr darauf erschien das erste Album "Opel-Gang". Campino sagte, er sei dankbar, "wie lange wir das schon durchziehen dürfen und dass unser Publikum immer noch nicht die Nase voll von uns hat".

Avril Lavigne, 37, kanadisch-französische Sängerin, hat sich verlobt. Auf Instagram postete Lavigne mehrere Fotos, die sie mit ihrem Partner, dem US-Rapper und Punk-Rocker Mod Sun in Paris zeigen. Mod Sun, mit bürgerlichem Namen Dylan Smith, hält mit einem herzförmigen Ring auf den Knien um ihre Hand an. Sie werde ihn für immer lieben, schrieb Lavigne zu den Fotos. Die Sängerin war bereits zweimal verheiratet.

Camila Cabello, 25, kubanisch-amerikanische Sängerin, hatte psychische Probleme während sie ihr aktuelles Album "Familia" aufgenommen hat. "Ich war am Anfang vor Angst wie gelähmt und befand mich in der schlimmsten psychischen Verfassung aller Zeiten", sagte Cabello dem Magazin People. "Und dann habe ich zu Beginn der Pandemie eine Pause eingelegt. Ich begann mit einer Therapie und versuchte, mich besser zu fühlen." Das Album, das in dieser Zeit entstanden sei, sei komplett autobiografisch. Im November hatten Cabello und der Sänger Shawn Mendes, 23, ihre Trennung bekanntgegeben. Heute gehe es ihr deutlich besser.