Cem Özdemir , 57, Bundeslandwirtschaftsminister, und Pia Castro , 50, Journalistin, haben sich getrennt. "Wir haben uns vor einiger Zeit in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben", gaben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt. "Als Eltern kümmern wir uns weiterhin gemeinsam um unsere zwei Kinder. Aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre - und vor allem im Sinne unserer Kinder - werden wir keine weiteren Erklärungen abgeben." Im Oktober 2001 lernten sich Özdemir und Castro auf einer Party kennen. Sie hatte ihn damals interviewt. 2003 folgte die Hochzeit in den USA.

Detailansicht öffnen (Foto: Kay Blake/dpa)

Britney Spears, 41, Popsängerin, ist verknallt in Taylor Swift, 33, Popsängerin. Swift sei ihr "Girl Crush", ihr Mädchenschwarm, schrieb Spears auf Instagram zu zwei alten gemeinsamen Fotos, die ihr zufolge in den Jahren 2003 und 2008 aufgenommen worden sind "Sie ist umwerfend!!!" Während einer Tournee vor rund 20 Jahren habe ein Freund an Spears' Tür geklopft und gesagt: "Ich habe ein Mädchen namens Taylor, das gerne reinkommen und für dich singen würde." Nach Swifts "wunderschönem Lied mit ihrer Gitarre" habe Spears damals gedacht, dass das junge Mädchen "unglaublich" sei. "Wir machten ein Foto, und dann wurde sie die ikonischste Pop-Sängerin unserer Generation. Ziemlich cool, dass sie heute in Stadien spielt."

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Maher/Getty Images)

Tilda Swinton, 63, Schauspielerin, kann nicht ohne Bellen und Wellen. "Sie vermitteln für mich das Gefühl und die Erfahrung von Heimat", sagte sie dem Guardian auf die Frage, was sie so sehr am Meer und an Hunden liebe. "Ich habe 25 Jahre am Meer gelebt, und ich kann mir nur schwer vorstellen, dort nicht mehr zu leben." Die Nähe zum Wasser sei für sie sehr "erkenntnisreich" - ähnlich sei es mit der Nähe zu Hunden. "Fast genauso lange lebte ich in einem Rudel aus demselben Grund." Swinton ist in Schottland geboren, wo sie auch heute lebt.

Detailansicht öffnen (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Zoe Wees, 21, Sängerin, setzt auf die beruhigende Kraft von gefrorenem Wasser. Wenn sie das Gefühl habe, eine Panikattacke zu bekommen, greife sie zu Eiswürfeln, sagte sie der Bild-Zeitung. "Sie beruhigen mich, lassen mich meinen Puls fühlen, und vor allem lenken sie durch ihre kühlende Wirkung ab von meinen eigentlichen Gedanken: der Panik. Nichtsdestotrotz kommt es gelegentlich noch vor, dass ich mich regelrecht ohnmächtig fühle."