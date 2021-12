Keanu Reeves stürzt sich in die Tiefe, Birgit Schrowange in die Ehe. Ein britischer Sammler schafft es ins Guinness-Buch der Rekorde und Achim Reichel unverhofft in die Herzen chinesischer Teenager.

Detailansicht öffnen (Foto: Mark Von Holden/dpa)

Keanu Reeves, 57, kanadischer Filmschauspieler, ließ sich für "Matrix 4" in die Tiefe stürzen. "Es war großartig!", sagte er in der "Late Show" von Stephen Colbert. "Kannst du dir vorstellen, einfach von einem Gebäude zu springen?" Der Stunt, bei dem er Hand in Hand mit Carrie-Anne Moss - und gesichert mit Seilen - aus dem 46. Stock eines Hochhauses stürzte, sei eindeutig die verrückteste Erfahrung am Set von "Matrix 4" (Originaltitel: "The Matrix Resurrections") gewesen. "Als wir dort ankamen, schlug mein Herz etwas schneller, aber nach dem ersten Mal darfst du nicht mehr an die Angst denken", erklärte Reeves. "Du musst sie nicht ausblenden, aber damit umgehen, sie absorbieren und es einfach machen." Die Szene digital umzusetzen, sei nicht infrage gekommen, da Regisseurin Lana Wachowski natürliches Morgenlicht haben wollte. In Deutschland ist der Kinostart am 23. Dezember.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Birgit Schrowange, 63, TV-Moderatorin, nennt sich als Unverheiratete offenbar "Fräulein". "Ich feiere im April 2023 meinen 65. Geburtstag, bis dahin ist das Fräulein bei mir weg", sagte sie der Bild-Zeitung. Schon im April 2019 habe ihre Verlobter, der Diplom-Ingenieur Frank Spothelfer, ihr einen Antrag gemacht. Das Ja-Wort gegeben habe sich das Paar bisher nicht. Heiraten wollen sie aber "auf jeden Fall". Von März an präsentiert Schrowange drei TV-Formate bei SAT 1, von dem eines "Birgits starke Frauen" heißt. "Ich war immer eine Frauen-Frau, unterstützte in 25 Jahren bei RTL junge Kolleginnen", sagte sie. Jetzt porträtiere sie starke Frauen, prominent und nicht prominent, die noch mal einen Neuanfang wagen wollen.

Detailansicht öffnen (Foto: Smallfish Productions; Guinness W/dpa)

Adam Wide, 68, in Berlin lebender Brite, ist süchtig nach Weihnachtsbroschen. Mit einer Sammlung von mehreren Tausend Exemplaren hat er es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Jeder könne Broschen sammeln, sagte Wide der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst bezeichnet seine Leidenschaft als "Obsession". "Man kann einfach anfangen, so wie ich, eine kleine Brosche in Kopenhagen zu kaufen, und ehe man sich versieht, hat man auf einmal 8000." Seit 1984 sind in Wides Sammlung 7929 Broschen in allen möglichen Formen und Farben zusammengekommen - mit einem Wert von geschätzten 350 000 Pfund (mehr als 410 760 Euro), da auch einige wertvolle Exemplare mit Diamanten dabei sind. Wide habe eine "ansteckende Leidenschaft für Weihnachten", sagte Craig Glenday, der Chefredakteur der "Guinness World Records".

Detailansicht öffnen (Foto: Ulrich Perrey/dpa)

Achim Reichel, 77, Musiker und Komponist, wird im Rentenalter zum Tiktok-Star. 30 Jahre nach der Veröffentlichung ist sein Shanty-Song "Aloha heja he" in China die Nummer eins bei der Musikerkennungsapp Shazam. "Ich dachte, ich träume", sagte Reichel im NDR-Radio, als ihm seine Plattenfirma zu dem Erfolg gratulierte. Dahinter stecke jedoch keine Kampagne oder Marketingstrategie: "Das hat das Lied ganz allein geschafft", sagte er. Verantwortlich für die Beliebtheit des Songs dürfte vor allem die chinesische Version der Kurzvideo-Plattform Tiktok sein, auf der sich der Schlager zuletzt rasant verbreitete. Tiktok-Star "Klassenkamerad Zhang" mit mehr als 16 Millionen Followern veröffentlichte dort erstmals im Oktober ein Video, in dem er das Lied als Hintergrundmusik nutzte. Seitdem baute er den Song in weiteren Videos ein, die millionenfach geschaut wurden. Auch zahlreiche andere Tiktok-Nutzer verwendeten das Lied in ihren Kurzvideos.