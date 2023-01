Harrys Memoiren mit dem Titel "Spare" ("Reserve") kommen eigentlich erst am Dienstag in den Handel, für besonders Eilige um Mitternacht. Weil aber in Spanien versehentlich ein paar Exemplare zu früh verkauft wurden, beherrscht das Buch schon jetzt die Schlagzeilen.

Von Alexander Menden

Angehörige des Militärs sind in Großbritannien noch immer Respektspersonen, das gilt auch für Offiziere im Ruhestand. Daher war es keine Überraschung, dass sich der britische Nachrichtensender Sky News nach Begutachtung der am Wochenende in Spanien durchgesickerten Details aus Prinz Harrys Memoirenband "Reserve" (Originaltitel: "Spare") unter anderem an Colonel Richard Kemp wandte. Er hatte die britischen Streitkräfte in Afghanistan befehligt, wo auch Harry als Hubschrauberpilot im Einsatz war. Der Prinz behauptet in seinem Buch unter anderem, dass er 25 Taliban-Kämpfer getötet habe, die er dabei nicht als "Menschen", sondern als "Schachfiguren" gesehen habe. Colonel Kemp sagte, Soldaten sprächen manchmal privat über Menschen, die sie getötet oder verwundet hätten, "um nach einem Kampfeinsatz Druck abzulassen". Doch die getöteten Taliban öffentlich als Schachfiguren zu bezeichnen, gebe "dem Feind Propagandamaterial" und könnte Harry selbst in Gefahr bringen, weil solche Äußerungen Rachegelüste bei den Taliban wecken könnten.

Detailansicht öffnen Harry während seines Afghanistan-Einsatzes im Cockpit eines Apache-Hubschraubers. In seinen Memoiren schreibt der Prinz, er habe 25 Taliban getötet. (Foto: John Stillwell/PA-Wire/epa/dpa)

Bereits Ende vergangener Woche waren einige Bände der spanischen Fassung von Harrys mit viel PR-Getöse und Vorab-TV-Interviews angekündigten Memoiren anscheinend versehentlich in spanischen Buchläden gelandet - Tage vor der offiziellen Veröffentlichung am kommenden Dienstag. Zahlreiche Details über innerfamiliäre Zerwürfnisse bei den Windsors, Harrys Drogenerfahrungen und sein Sexualleben sickerten durch. Die Reaktionen, namentlich in den britischen Medien, ließen nicht lange auf sich warten.

Allein die Afghanistan-Episode zog diverse Kommentare nach sich. Colonel Kemps Einlassungen gehörten zu den ausgewogensten. In einem Gespräch mit Forces News verurteilte Oberst Tim Collins, ein weiterer Offizier im Ruhestand, das Buch hingegen als "tragische Geldschneiderei". Harry habe sich "gegen seine zweite Familie, das Militär, gewandt, nachdem er bereits seine leibliche Familie in den Schmutz gezogen" habe, so Collins.

Insgesamt schwanken die medialen Reaktionen zwischen dampfender Entrüstung und kaum verhohlener Begeisterung über die saftigen Episoden, die den Leaks zufolge in "Reserve" ausgebreitet werden. Der rechtskonservative Daily Telegraph, der eine ältere Leserschaft hat und eine streng royalistische Linie vertritt, zeigt allerdings durchaus Mitgefühl und konzentriert sich in der Berichterstattung auf das Verhältnis Prinz Harrys und seines Bruders Prinz William zur zweiten Frau ihres Vaters, Königsgemahlin Camilla. In seinem Buch schreibt der Prinz, dass sie bereit gewesen seien, die neue Beziehung zu akzeptieren, aber ihren Vater, den damaligen Prince of Wales, "angefleht" hätten, Camilla nicht zu heiraten, weil sie befürchteten, sie würde eine "böse Stiefmutter" werden.

Detailansicht öffnen Böse Stiefmutter? Hochzeit von Charles und Camilla im April 2005 in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor, mit den Prinzen William und Harry in der ersten Reihe. (Foto: Chris Young/AP)

Die Daily Mail, die mit dem Ehepaar Sussex in diverse Rechtsstreitigkeiten verwickelt war und ist, lässt sich durch diese beiderseitige Antipathie nicht davon abhalten, eine 17-seitige "Wahrheitsbomben-Special"-Beilage zu bringen. Millionen würden über Harrys "Heuchelei aufstöhnen", behauptet die Mail, um dann selbst jede Einzelheit so breit wie möglich auszuwalzen. Die Hofberichterstatterin Rebecca English etwa sagt, "man müsse erstmal verarbeiten", dass der Prinz "so tief gesunken" sei, eine private Bemerkung "seines trauernden Vaters bei der Beerdigung von Prinz Philip zu veröffentlichen" - eine Anspielung auf Charles' Aufforderung an William und Harry, einen Waffenstillstand zu schließen und seine "verbleibenden Jahre nicht zur Qual" zu machen. Die berüchtigte Mail-Kolumnistin Jan Moir bezeichnet den Prinzen derweil als "nachtragendes Manbaby". Und der Daily Express, ein weiteres Krawallblatt, wirft Harry vor: "Du hast deine Seele verkauft!"

Hashtag #shutupharry auf Twitter

Die Times nennt das Buch "die verheerendsten royalen Enthüllungen seit mehr als einer Generation", während der Mirror ein Bild von Harry und William als Kinder mit der Überschrift "Es ist alles vorbei" versieht. Tatsächlich dürften - neben Harrys striktem Beharren darauf, dass entgegen allen Gerüchten Major James Hewitt auf keinen Fall sein Vater sein könne, sowie einigen peniszentrierten Storys - vor allem jene durchgesickerten Anekdoten weiterhin für größere Verwerfungen sorgen, in denen es um das anscheinend stark beeinträchtigte Verhältnis zwischen Harry und seinem älteren Bruder geht.

Detailansicht öffnen In seinem Buch nennt Harry seinen Bruder William sowohl "Erzfeind" als auch "geliebten Bruder". Na was denn nun? (Foto: Dominic Lipinski/dpa)

Harry behauptet, der jetzige Prince of Wales habe ihn 2019 während eines Streits über das Verhalten von Harrys Frau Meghan niedergeschlagen. William habe Meghan "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv" genannt, so Harry laut den Vorab-Informationen. Demnach habe William ihn in seinem Londoner Haus Nottingham Cottage am Kragen gepackt und zu Boden gestoßen, wobei er auf einem Hundenapf gelandet sei, diesen zerbrochen und sich am Rücken verletzt habe. Williams Aufforderung, zurückzuschlagen, habe er zurückgewiesen und sein Bruder habe sich später für den Vorfall entschuldigt.

Auch wenn am Wochenende auf Twitter zweitweise das Hashtag #shutupharry trendete - geschadet haben dürfte das spanische Versehen dem Interesse an den Memoiren kaum.