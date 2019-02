20. Februar 2019, 16:35 Uhr Podcast "Das Thema" Kriminelle Clans: Die Paten von Berlin

Durch Serien und spektakuläre Raubüberfälle werden die Clans in Deutschland immer bekannter. Wie kann der Staat gegen sie vorgehen?

Die Italiener haben "Gomorrha", die Amerikaner die "Sopranos" und in Deutschland gibt es jetzt eben "4 Blocks" und "Dogs Of Berlin": Serien über kriminelle Clans in Berlin. Das Phänomen der kriminellen Großfamilien ist nicht neu in der Hauptstadt. Etwa ein Dutzend dieser Clans gibt es dort.

Schon seit Jahren kämpfen örtliche Behörden und die Polizei gegen die kriminellen Clans. Ihre Verbrechen sind bestens geplant, Zeugen werden bestochen oder an der Aussage gehindert. Die Geschäftsfelder der Clans verlagern sich jetzt auch zunehmend in die Legalität.

Dabei ist es eigentlich ein hausgemachtes Problem. Die Clanmitglieder sind zum Großteil in den 70er Jahren als Flüchtlinge aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Sie wollten sich hier ein neues Leben aufbauen. Doch das wurde ihnen oftmals verwehrt, sie bekamen keinen langfristigen Aufenthaltsstatus, manche sind immer noch staatenlos.

Verena Mayer, Berlin-Korrespondentin der SZ, spricht in dieser Folge von "Das Thema" über den Mythos der Clans und darüber, wie Polizei und Justiz gegen sie vorgehen können.

Zum Weiterlesen:

Verena Mayer schreibt über die Berliner Clans und das Vorgehen der Behörden gegen ihre Verbrechen.

Ein Interview mit dem Schauspieler Kida Ramadan, der in der Serie "4 Blocks" den Clan-Chef Toni Hamadi spielt.

In diesem Text schreibt Verena Mayer über den Gerichtsprozess im Fall der geklauten Goldmünze aus dem Bode-Museum.

So können Sie den SZ-Podcast abonnieren

"Das Thema" erscheint immer mittwochs um 17 Uhr. In der halbstündigen Audiosendung sprechen Redakteure der Süddeutschen Zeitung über ihre Themen und Recherchen.

Alle Folgen von "Das Thema" finden Sie unter sz.de/das-thema, sobald sie erscheinen. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei:

iTunes

Spotify

Deezer

oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. (Zum XML-Feed geht es hier lang.) Alle Folgen finden Sie auch auf Soundcloud, hier können Sie die Episoden auch herunterladen. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.