Bei einer Bürgerbefragung in Paris hat sich eine Mehrheit für eine drastische Erhöhung der Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen ausgesprochen. Am Sonntag setzte sich damit der Plan der Stadtverwaltung durch. Der sieht so aus: Fahrer von SUV und anderen schweren Autos zahlen künftig für eine Stunde Parken im Zentrum 18 Euro statt 6 Euro. In den Außenbezirken werden 12 Euro statt vier Euro fällig. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden gar 225 Euro statt bislang 75 Euro fällig.