Die Nasa-Sonde "Perseverance" macht eine eigenartige Entdeckung. Ein deutscher Roboter will Fußballweltmeister werden. Und der Humanoid EveR 6 begeistert ein koreanisches Publikum.

Perseverance, 8, Nasa-Raumsonde, hat einen Donut auf dem Mars gefunden. Bei dem sonderbaren Stein mit der Form eines Donuts könnte es sich um einen "großen Meteoriten" handeln, hieß es vom Seti-Forschungszentrum im US-Bundesstaat Kalifornien. Auf dem Foto, das Perseverance mit einer seiner Kameras aufgenommen hat, sind um den "Donut-Stein" herum noch weitere Gesteinsbrocken zu sehen. Perseverance (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht seitdem den Planeten. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.

Detailansicht öffnen (Foto: Handout/AFP / National Theater of Korea)

EveR 6, südkoreanischer Dirigent, hat am Freitag im Nationaltheater von Korea in Seoul frenetischen Applaus beim Publikum hervorgerufen. Der Roboter dirigierte vor ausverkauftem Haus ein 60-köpfiges Orchester, das traditionelle koreanische Instrumente spielte. EveR 6 bewegt sich auf Rollen, er hat ein humanoides Gesicht und zwei Arme, die einen Dirigierstab halten und antrainierte Bewegungen linear umsetzen. Seine Entwickler, ein Team vom staatlichen Korea Institute of Industrial Technology, arbeitet derzeit daran, dass er bald auch zuhören, Fehler im Spiel des Orchesters erkennen und improvisieren kann.

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Ingenuity, Mars-Helikopter, hat sich eine Auszeit genommen. Nach 63 Tagen Funkstille meldete sich das Mini-Fluggerät vor wenigen Tagen zum ersten Mal wieder beim Nasa-Kontrollzentrum. Ingenuity sei bei seinem 52. Flug so hinter einem Hügel gelandet, dass er vorübergehend keine Funkverbindungen zu dem Rover Perseverance herstellen konnte, teilte die US-Weltraumagentur mit. Ingenuity war im Februar 2021 mit Perseverance auf den Mars gekommen und sollte lediglich unter Beweis stellen, dass motorisierte Fluggeräte dort abheben können. Inzwischen begleitet Ingenuity den Rover auf dessen Mission als treuer Gefährte.

Detailansicht öffnen Sweaty im Jahr 2019. (Foto: Hochschule Offenburg)

Sweaty, Baujahr 2014, Fußballer, will Weltmeister werden. Der humanoide Roboter der Hochschule Offenburg nimmt dieses Jahr wieder an der RoboCup-Weltmeisterschaft teil, die vom 4. bis zum 10. Juli in Bordeaux stattfindet. Seinen Namen verdankt er einer eingebauten Verdunstungskühlung, die ihn schwitzen lässt und seine Motoren vor Überhitzung schützt. 2016 bis 2019 wurde Sweaty, der auch Schach spielen kann, laut Hochschule stets Vizeweltmeister. Ursprüngliches Ziel des in den 1990er-Jahren gegründeten RoboCups ist die Entwicklung eines humanoiden Teams, das 2050 in der Lage sein soll, die beste menschliche Fußballmannschaft, den amtierenden Weltmeister, auf einem Großfeld zu besiegen.