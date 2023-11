Mitten in ... Washington-Dulles

Keine Chance, von diesem Flughafen wegzukommen. Flug eins am Freitagnachmittag: technische Probleme. Flug zwei in der Nacht auf Samstag: gecancelt wegen Gewitter. Umgebucht auf Sonntag, doch nun dreht Flugzeug drei kurz vor der Startbahn um (kein Strom in der Business-Class-Küche), und Nummer vier wendet um 0.31 Uhr. Um 0.29 Uhr war die Arbeitszeit der Piloten abgelaufen. Am Montag also der fünfte Versuch, und kurz vor dem Boarding: eine Mail von United Airlines! "Wir entschuldigen uns" - mit sechs Gutscheinen à 15 Dollar. Also schnell rein in den Laden am Gate, rechts gibt es T-Shirts, Kopfhörer, Andenken, links gibt es M&Ms, Pringles, Hershey's. Die Verkäufern knurrt: "Gutscheine nur für Lebensmittel!" Am Dienstag dann Landung in München: 73 Stunden zu spät, aber mit Süßigkeiten für 90 Dollar in weißen Plastiktüten. Claudio Catuogno