Denn, das hat die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie soeben in Frankfurt mitgeteilt: Zur Mikrobe des Jahres wurde diesmal das "stromleitende Kabelbakterium Electronema" gekürt, bei dem es sich um einen in jeder Hinsicht interessanten Mikroorganismus handelt. Nicht nur, dass das erst vor wenigen Jahren am Grund von Seen und Meeren entdeckte Bakterium beispielsweise im Wurzelbereich von Reispflanzen die Methanbildung verringert und zudem Sulfid zu Sulfat umwandeln kann. Electronema verbindet sich auch überraschend selbständig zu längeren Ketten - und verfügt über Proteinfasern, welche denen metallischer Kabel ähneln und damit den Elektronentransport ermöglichen.

"Siehst du", lautet nun der gewohnt freche Einwand der entsetzlich selbstbewussten Youtube-Generation: "Wer Electronema im Haus hat, der muss sich keine Sorgen mehr machen. Falls der Strom tatsächlich mal ausfällt, nimmt man sich einfach eine Solarzelle und verbindet sie über ein paar methanreduzierende Mikroben mit dem Handy. Fertig." Okay.

Die Zukunft von Hatespeech, Shitstorm, Katzenvideos, Insta-Ich und Laber-X dürfte jedenfalls auch langfristig gesichert sein.

