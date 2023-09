Von Marc Beise und Jana Stegemann, Rom, Hamburg

Der Mann kommt sympathisch rüber. Freundlicher Blick, rosa Freizeithemd, Sportlerstatur. Der 44-Jährige war beliebt auf der Nordseeinsel Sylt, heißt es. Hier hat Salvatore Valerio C., der ein Auftragskiller der kalabrischen 'Ndrangheta sein soll, unter falschem Namen erst als Rettungsschwimmer gearbeitet und dann als Fitnesstrainer in einem familiengeführten Luxushotel unter Reetdach in Keitum. Womöglich hat er sich hier sicher gefühlt, weit weg von dem Land, in dem er von Mafiajägern gesucht wurde. Aber die Sicherheit war trügerisch, die Verfolger waren ihm grenzüberschreitend längst auf der Spur.