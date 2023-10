Madrid:Erneut Rekordregen in Spaniens Hauptstadt

Die Wetterstation am Retiro-Stadtpark meldete um 18 Uhr eine Regenmenge von 93 Litern pro Quadratmetern, die höchste je dort gemessene Menge. 1972 waren 87 Liter gemessen worden.

Die Stadtverwaltung rief die Alarmstufe rot aus. Die Signalhörner von Rettungswagen bildeten über Stunden hinweg die dominierende Geräuschkulisse in der Innenstadt. Innerhalb kurzer Zeit leistete die Feuerwehr im Stadtgebiet mehr als hundert Rettungseinsätze. Wegen der Gefahr herunterfallender Äste wurde der Stadtpark von 15 Uhr an für Fußgänger gesperrt.

An prominenten Metrostationen, etwa an der Plaza España, lief das Wasser in kaskadenartigen Sturzbächen die Treppen hinunter in den Untergrund.

Aus einigen Gullys an Straßenkreuzungen schossen Wassermassen wie Geysire in die Höhe.

Mehrere Metrostationen wurden gesperrt und ganze Linien stillgelegt. In sozialen Medien tauchten Videos auf, in denen Menschen in Panik gerieten, nachdem ihre Metro mitten im Tunnel stoppte und Wasser in Strömen in die Waggons lief.

Das Krankenhaus Infanta Sofía im Norden der Stadt meldete ein komplett überflutetes Stockwerk. Auch weitere Kliniken erlebten Einschränkungen im Betrieb.

Mehrere Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt sowie Ringautobahnen mussten wegen Überflutung gesperrt oder umgeleitet werden. Die Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke nach Barcelona fiel wegen eines technischen Schadens ebenso aus wie mehrere der in Madrid viel genutzten Vorortverbindungen.

Bis 19 Uhr war noch kein Ende der Regenfälle absehbar.