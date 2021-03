Von Martin Zips

Im Alten Testament, drittes Buch Mose, Kapitel 11, wird vor dem Verzehr verschiedener Vogeltiere gewarnt. Neben dem Geier und der Rohrdommel erwähnt Martin Luthers Übersetzung hier auch den Huhu, welcher Ornithologen und Theologen seit Jahrhunderten vor ein großes Rätsel stellt. Was, bitte, ist ein Huhu? Gibt es Birdwatcher, die ihn schon gesehen haben? Oder gar verspeist? Sieht er so aus wie Woodstock aus den Peanuts-Cartoons oder ist er groß und federgelb wie Bibo aus der Sesamstraße? Hat er gar etwas Bedrohliches an sich? So wie Hagrids Hippogreif aus Harry Potter oder die Krähen aus Otfried Preußlers "Krabat"?

Der Huhu jedenfalls muss ein total schräger Vogel sein. Und ganz bestimmt ist er mit dem Uhu verwandt. Der galt in den Siebzigerjahren noch in vielen deutschen Regionen als ausgestorben. Die Jäger hatten Jagd auf ihn gemacht, weil er, genauso wie sie, gerne Kaninchen isst. Womöglich sogar Rohrdommeln. Nun nisten Uhus wieder. Zum Beispiel die zwölfjährige Lotte, die im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler bereits seit sechs Wochen drei Eier ausbrütet, und jeder darf ihr dabei zusehen! Die "Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen" hat Lotte nämlich eine Digitalkamera an den Felsenhorst gestellt.

Nun warten Tausende Menschen weltweit vor ihren Computern auf ein fröhliches, live gestreamtes Webcam-"Huuhuu!" von ihr und ihrem Brutgelege. Im Hintergrund sind dieser Tage Motorsägen zu hören. Das beschleunigt sicher den Schlüpfvorgang. Ach, du liebe Lotte! Wenigstens weiß jetzt jeder, was ein Huhu ist.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.