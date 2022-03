"The One" gilt als eines der teuersten Privathäuser der USA und wurde bereits auf 500 Millionen Dollar geschätzt. Jetzt wird die Villa versteigert - und plötzlich wäre der Bauherr schon mit einem Bruchteil davon zufrieden. Was ist passiert?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Vielleicht ist es ja ganz gut, dass der englische Begriff The One keine Wertung beinhaltet. Es bedeutet lediglich, dass eine Sache oder Person einzigartig ist, und das kann beides heißen: konkurrenzlos gut oder einmalig schlecht. Jene Villa in den Hügeln von Bel Air, die diesen Namen trägt, ist derzeit sogar beides gleichzeitig, eine Art Schrödingers Prachtbau. Erst nach dem Ende der Auktion wird feststehen, ob "The One" mit Blick auf Los Angeles und den Pazifik ein Beispiel für visionären Mut oder törichten Übermut ist.