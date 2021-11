Traumreise gefällig? In Hongkong bieten sie jetzt ziellose Touren an für Menschen, die im Bus besser schlafen können als zu Hause.

Von Moritz Geier

Sternstunden der Menschheit sind immer dann zu erleben, wenn besonders nervige Probleme des irdischen Daseins kreative Lösungen verlangen. Auf Twitter etwa schlug kürzlich jemand vor, gegen Schlafstörungen doch auch mal mit einem dieser inflationären Podcasts vorzugehen. Kommentatoren-Legende Werner Hansch solle einfach 30 Minuten lang klangvolle Fußballernamen aus den Neunzigerjahren vorlesen, also etwa Andoni Zubizarreta, Ioan Lupescu, Zupfgeigenhansel-Brazzo, Bachirou Salouuuuuuuuu.

Auf dem Feld der kreativen Schlaflosigkeitsbekämpfung hat sich gerade auch ein gewisser Kenneth Kong hervorgetan. In den sozialen Medien hatte der Mann aus Honkong den Post eines befreundeten Feuerwehrmannes gelesen. Er sei so gestresst, schrieb der, dass er kaum einschlafen könne - mit einer Ausnahme: im Bus auf dem Weg nach Hause. Also entwickelte Kong, Mitarbeiter eines Busreiseunternehmens und offenbar ein findiger Geschäftsmann, gleich mal ein Angebot für eine neue Tour: 76 Kilometer und fünf Stunden mit dem Bus quer durch Hongkong, eine ziellose Traumreise im wahrsten Sinne des Wortes für all jene, die das sanfte Ruckeln und Zuckeln des Fahrens so selig schläfrig macht wie ein dahingewernerhanschtes "Nwankwo Kanuuuu".

Auf nach Hongkong also, ihr Schlaflosen. Tickets kosten zwar umgerechnet immerhin bis zu 50 Euro, aber trotzdem gilt bei dieser Tour auch, was der Schriftsteller Georg Weerth schon im 19. Jahrhundert schrieb: Man reist nicht billiger und nicht schneller als in Gedanken.

