Von Moritz Geier

Wer sich mit indischen Hochzeiten auseinandersetzt, stößt leider auf einige Geschichten, die zu erwähnen allein schon der Name dieser Kolumne eigentlich strengstens untersagt. Sehr beunruhigend etwa jener Fall, der nun schon ein paar Jahre zurückliegt, als eine Braut ihren Bräutigam wenige Augenblicke vor der Trauung mit der Frage brüskierte, was denn 15 plus 6 sei. Weil der Mann, wie die Polizei hernach bestätigte, mit "17" antwortete, rechnete die Beinahe-Braut gnadenlos mit ihm ab und ließ die Hochzeit platzen.

Im Lichte dieses Vorfalls entfaltet folgende indische Hochzeitsgeschichte aus der unmittelbaren Gegenwart eine umso positivere Kraft. Beinahe wäre im südlichen Bundesstaat Kerala nämlich auch die Hochzeit von Akash und Aishwarya aus dem Distrikt Alappuzha in einer wahrhaftigen Schlammschlacht geendet, hier gefährdeten aber keine komplizierten Additionen das Ehebündnis, sondern ein stinknormales Hochwasser. Starke Regenfälle hatten die Straßen in der Gegend geflutet, und weil auf die Schnelle kein Boot zu bekommen war, lieh sich das Paar aus dem Tempel einfach einen sehr, sehr großen Kochtopf aus, in dem es zu zweit durch die braune Suppe schwimmen konnte.

Und siehe da, diese Rechnung ging tatsächlich auf: Akash and Aishwarya kamen, soweit das auf den wirklich herzerwärmenden Videos zu erkennen ist, die nun in den sozialen Medien kursieren, trocken im Tempel an, wo sie vermählt wurden. Und wenn die Mathematik ihnen nicht in die Quere gekommen ist, dann sind sie das noch heute.

