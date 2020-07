Mehrere Gerichte in deutschen Städten sind am Dienstag nach Bombendrohungen geräumt worden. In Mainz, Lübeck, Chemnitz und Erfurt waren Drohungen eingegangen.

In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt waren zwei Sprengstoffspürhunde im Einsatz und durchstreiften das Justizzentrum, wie eine Polizeisprecherin sagte. Betroffen seien unter anderem das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft Erfurt, deren Mitarbeiter ihre Büros verlassen mussten. Die Gerichtsverhandlungen seien zunächst bis Mittag ausgesetzt, hieß es. Auch in Chemnitz ging eine Drohung gegen das Amtsgericht ein, das Gebäude wurde aber nicht evakuiert.

In Lübeck erfuhr die Polizei am Dienstagmorgen von der Bedrohung gegen das Gebäude des Amtsgerichts, wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Nach einer Bombendrohung ist das Amtsgericht geräumt worden. Wegen der frühen Uhrzeit seien relativ wenige Menschen in dem Gebäude gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Kampfmittelräumdienst des Landes sei informiert worden. Zu möglichen Urhebern und Hintergründen gab es zunächst keine Angaben.

In Mainz wurde das Land- und das Amtsgericht geräumt. Die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Die Drohung gegen das Gebäude sei gegen 7.30 Uhr bei der Polizei eingegangen.

In der vergangenen Woche hatte es bereits anonyme Bombendrohungen gegen die Rathäuser in Leipzig und Augsburg gegeben. In beiden Fällen konnte die Polizei jedoch keine konkrete Gefährdung feststellen.