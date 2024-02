Judith Rakers, 48, Ex-"Tagesschau"-Sprecherin, sendet Geheimbotschaften. Bei der Anmoderation des Wetters habe sie etwa mal für "junge Menschen, die mir geschrieben haben" einen Stift zwischen die Finger genommen und ihn wackeln lassen, verriet sie in der Sendung "MDR um 4". Das sei für sie eine kleine Geste gewesen, "die wahrscheinlich auch keinem anderen Zuschauer aufgefallen ist", aber beim Adressaten zu unglaublicher Freude geführt habe. In ihrer Zeit als Moderatorin der "Tagesschau" habe sie das aber "nur ganz, ganz selten" gemacht. Ende Januar hatte Rakers sich nach 19 Jahren als Sprecherin der Sendung verabschiedet.