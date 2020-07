Das Rentenalter lag in Japan mal bei 55 Jahren. Lange her. Inzwischen ist es auf 65 gestiegen. Die Ersten reden schon von 75.

Fisch und Bäume muss man mit derselben Sorgfalt schneiden. Das hat Toyoki Yamada auch erst spät gelernt. Er war schon über 60, als er seinen Sushi-Laden in Kochi schließen musste und auf Vermittlung des städtischen "Zentrums für silbernes Humankapital" eine Ausbildung zum Gärtner begann. Jetzt ist Toyoki Yamada 70, und so professionell wie er über die Scheren spricht, mit denen ein japanischer Gärtner Kiefern oder Azaleen stutzt, merkt man ihm gar nicht an, dass er die meiste Zeit seines Lebens Koch war. Er ist stolz darauf, er sagt: "Wenn ich die Bäume an den Schulen schöner mache oder die im Park, habe ich das Gefühl, dass ich einen Beitrag für die Stadt leiste."