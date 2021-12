Von Benedikt Müller-Arnold, Düsseldorf

Eines der schockierendsten Gewaltverbrechen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte in Deutschland könnte doch noch aufgeklärt werden: Knapp vier Jahre nach der Tat hat die Polizei in der belgischen Provinz Limburg einen Mann vorläufig festgenommen, der am Säure-Anschlag auf den Manager Bernhard Günther beteiligt gewesen sein soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit. Eine DNA-Spur belaste den Mann.

Zwei Vermummte hatten Günther an einem Sonntagmorgen im März 2018 in der Nähe seines Hauses in Haan bei Düsseldorf überfallen und ihm konzentrierte Säure ins Gesicht gegossen. Das langjährige Vorstandsmitglied der Energiekonzerne RWE und Innogy erlitt lebensgefährliche Verletzungen, lag einige Tage lang auf der Intensivstation.

Günther vermutet nach eigenem Bekunden, dass die Tat mit seinem Beruf zu tun habe. Es habe damals ein Machtvakuum und "jede Menge Gerüchte" gegeben, sowohl um den Chefposten als auch um einen möglichen Verkauf von Innogy, sagte der heute 54-Jährige im SZ-Interview. "Vielleicht dachte jemand: Wenn man den Günther ausschaltet, dann könnte das für einen selbst interessante Optionen eröffnen." Er geht davon aus, dass hinter den Tätern weitere Mittelsmänner und ein Auftraggeber stehen dürften.

Mit der Festnahme hofft der promovierte Ökonom, einer vollständigen Aufklärung näher gekommen zu sein. "Unsere Beharrlichkeit zahlt sich aus", sagt Günther am Freitag. "Wir geben nicht auf."

Günther setzte private Ermittler auf seinen Fall an und zahlte dafür Hunderttausende Euro

Bislang verlief die Aufklärung zäh. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen Ende 2018 vorerst eingestellt. Danach setzte Günther private Ermittler auf seinen Fall an und zahlte dafür Hunderttausende Euro. Im Herbst 2019 war schon einmal ein Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Doch er kam nach wenigen Wochen wieder frei, unter anderem, weil ein DNA-Test ihn entlastet hatte. Voriges Jahr versuchten es Günther und Innogy dann abermals mit einem Zeugenaufruf und einer Belohnung von 100 000 Euro für sachdienliche Hinweise.

Günthers Anwalt Martin Meinberg bezeichnet den Einsatz der Polizei am Freitag als überraschend und gut orchestriert. Dieser habe "für große Unruhe in den einschlägigen Kreisen gesorgt", so Meinberg. Wer etwas in dem Fall wisse, könne sich weiterhin an Günthers Anwälte wenden, die eigens eine Anlaufstelle für anonyme Hinweisgeber eingerichtet haben. Man werde auch künftig vertraulich mit entsprechenden Informationen umgehen, sagt Meinberg.

Günther selbst hatte sich nach dem Anschlag nur für wenige Wochen aus dem Berufsleben zurückgezogen. Mittlerweile ist der frühere Unternehmensberater Vorstandsmitglied des finnischen Energieversorgers Fortum, er gehört den Aufsichtsräten von Thyssenkrupp und dem Energiekonzern Uniper an.

Günther glaubt fest, dass ein entscheidender Hinweis oder Beweis auch noch nach vielen Jahren eingehen kann, das sagte er in jenem Interview. "Diese Hoffnung werden wir nie aufgeben", so der Manager. "Die Botschaft an alle Täter ist: Ihr könnt Euch nie sicher fühlen!"