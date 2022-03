Verbrechen in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein zwei Tage nach der Tat. Mit Blumen und Kerzen trauern die Menschen um den Studenten Alexander W., der in der Tankstelle jobbte und von einem mutmaßlichen Maskenverweigerer erschossen wurde.

Mario N. soll an einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen Kassierer getötet haben, weil der ihn auf die Corona-Regeln hingewiesen hat. Nun beginnt der Prozess, und es geht auch um die Frage: Welche Rolle spielte die Szene der Virusleugner?

Von Max Ferstl, Bad Kreuznach

An der Aral-Tankstelle in Idar-Oberstein sind alle Spuren verschwunden. Das rot-weiße Absperrband, mit dem die Polizei den Tatort sicherte. Die Blumen und Kerzen, die neben dem Eingang niedergelegt wurden. Hinter der Kasse sind die Zigaretten ordentlich aufgereiht, dort schlug am Abend des 18. September 2021 die tödliche Kugel ein, abgefeuert von einem Mann, der keine Maske tragen wollte.