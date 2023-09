Angela Merkel, 69, Ex-Bundeskanzlerin, hat ihr goldenes Abiturjubiläum gefeiert. Die langjährige CDU-Vorsitzende traf sich 50 Jahre nach ihrem Abitur mit damaligen Mitschülerinnen und Mitschülerin in Templin, wie eine Sprecherin Merkels bestätigte. Die Bild berichtete von einem Klassentreffen mit Dampferfahrt und Abendessen. Merkel, damals noch Angela Kasner, lebte von 1957 bis 1973 in Templin in der Uckermark. Nach ihrem Abitur studierte sie in Leipzig, später arbeitete sie in Berlin.

Harry Styles, 29, britischer Popsänger, ist baden gegangen. Wie mehrere Medien berichten, wurde Styles am vergangenen Sonntag oberkörperfrei an einem öffentlichen Teich im Londoner Park Hampstead Heath gesichtet. Er soll allein unterwegs gewesen sein und den regulären Eintrittspreis von 4,50 Pfund (5,20 Euro) bezahlt haben.

Beyoncé, 42, US-amerikanische Popsängerin, fungiert als Wehenmittel. Bei einem ihrer Auftritte in Inglewood in Kalifornien setzen bei Konzertbesucherin Sarah Francis Jones die Wehen ein - ausgerechnet in dem Moment, in dem das ganze Stadion still wurde, wie sie dem Magazin People erzählte. Bei der sogenannten Mute Challenge hält das Publikum während eines Songs den Atem an, wenn Beyoncé die Zeile "Look around, everybody on mute" singt. Jones hielt die Kontraktionen zunächst für Übungswehen. Doch in derselben Nacht kam ihre Tochter zur Welt. Instagram-Videos von ihr und ihrem Partner zu ihrer Geburtsgeschichte wurden zehntausendfach geteilt und kommentiert. Sie nannten das Baby Nola - und als Zweitname Reni für "Renaissance", so wie die aktuelle Beyoncé-Tour.

Kate, 41, britische Herzogin, hat sich beim Trampolinspringen verletzt. Sie war mit Pflastern an zwei Fingern der rechten Hand in der Öffentlichkeit zu sehen, weswegen ein Sprecher des Kensington-Palasts mitteilte, es handele sich um eine "kleine Verletzung, nichts Ernsthaftes". Dem Vernehmen nach sei es beim Trampolinspringen passiert. Vor Monaten hatte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William und Schwiegertochter von König Charles III. selbst erzählt, sie halte sich unter anderem damit fit, dass sie gemeinsam mit ihren drei Kindern vor der Schule auf dem Trampolin herumspringe.