Auf Rhodos kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Flammen. 20 000 Menschen wurden hier in Sicherheit gebracht, gleichwohl reisen weitere Urlauber an. Große Feuer lodern auch auf Korfu, Euböa und der Halbinsel Peloponnes.

Auf der Ferieninsel Rhodos wüten die Feuer weiter, die am Wochenende außer Kontrolle geraten sind, und auch anderswo in Griechenland sind große Waldbrände ausgebrochen. Mit dem ersten Tageslicht sollten am Montag abermals Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma auf Rhodos eingesetzt werden, teilte die Feuerwehr mit. In der Nacht kämpften Hunderte Feuerwehrleute dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.

Tausende Touristen, die am Samstag wegen des starken Rauchs und der immer näher kommenden Flammen ihre Hotels rund um das beliebte Ferienstädtchen Lindos verlassen mussten, verbrachten die zweite Nacht in Sporthallen und Schulen. Viele warteten im Flughafen auf die nächste Möglichkeit abzufliegen.

Allerdings reisten am Sonntag mit Charter- und Linienflügen trotz der Brände weitere Touristen an, wie Reporter berichteten. Etwa 90 Prozent der Hotels von Rhodos sind nach Aussagen von Vertretern der Kommunalbehörde unversehrt von den Bränden geblieben - die meisten von ihnen angesichts der Hauptsaison jedoch auch ausgebucht. Die Behörden sprachen von fast 20 000 Evakuierten, Urlauber wie Einheimische.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka/Mapcreator.io/OSM; Stand: 23.7.23)

Waldbrände auch auch Korfu, Euböa und dem griechischen Festland

Auch in zahlreichen anderen griechischen Regionen sind nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten etwa 1000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete. Auch auf der Insel Euböa, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.