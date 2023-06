An der extra langsamen Kasse

"Manche Stammkunden kommen sogar mehrmals am Tag": Kassiererin Nadine Dangel und Kunde Benne Callo beim Schwätzchen an der Plauderkasse.

Der Gegentrend zum anonymen Selbstscannen ist die Plauderkasse, hier nehmen sich die Kassiererinnen extra viel Zeit für die Kundschaft - zum Beispiel in einem Migros in Basel. Hilft so ein Plausch wirklich gegen das Gefühl der Einsamkeit?