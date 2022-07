Von Martin Zips

Meist überwiegt ja eher das Grausige in der Welt, daher darf man es gelegentlich schon mal ein bisschen sprachlich aufhübschen. Gar keine schlechte Idee also, diesen unfassbar hässlichen Kreisverkehr neben einem Dortmunder Einkaufszentrum als "Park" zu bezeichnen. Zumindest trug zuletzt seine runde, grüne Mitte bei Google Maps und auch auf anderen Online-Karten ebendiese Bezeichnung, genauer gesagt: "Brauer-Gedächtnis-Park".

Auch wenn der neue Name inzwischen wieder gelöscht wurde, stellt man sich nicht nur bei der Dortmunder Stadtverwaltung zwei Fragen: Wer hat den Kreisverkehr zum Park umgewidmet? Und wer könnte denn dieser Brauer sein, an den hier digital erinnert wird? Ist vielleicht der 1629 in Dortmund geborene Pastorensohn Bernhard Diedrich Brauer gemeint, der später - wer erinnert sich nicht - als Bürgermeister von Lübeck Karriere machte? Oder möchte der Unbekannte mit der Widmung an einen der vielen Bierbrauer erinnern, die die ansonsten freilich wunderschöne, nach Hopfen und Malz duftende Natur-Oase in der Metropolregion Rhein-Ruhr zu bieten hat? Oder geht es hier vielleicht doch um Charles Brauer, den einstigen Kommissar Brockmöller aus dem Hamburg-"Tatort", der allerdings in Berlin geboren wurde und in der Schweiz lebt? Es ist und bleibt ein großes Rätsel.

Und doch lehrt uns die Würdigung des Dortmunder Kreisverkehrs vor allem das: Kosenamen, ruhig auch mal delikate, müssen nichts Schlechtes sein! Darum nennen wir das Scheißhaus weiterhin "Bedürfnisanstalt", den Schuttplatz "Wertstoffhof" und den Zimmernachbarn "Mausi". Na bitte, es geht doch.

