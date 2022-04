Hamburg, 1985: Zwei junge Frauen liegen mit nacktem Oberkörper auf einer Wiese. In Berlin gab es 2021 einen Polizeieinsatz wegen nackter Brüste.

Von Verena Mayer, Berlin

Juni 2021, eine Frau sonnt sich auf einer Liegewiese und sieht ihrem kleinen Sohn dabei zu, wie er am Wasserspielplatz planscht. Es ist heiß, sie zieht ihr T-Shirt aus, liest etwas. Alltag in einer Berliner Freizeitanlage, banaler geht es kaum. Doch die Szene bewegt seit gut einem Jahr die Hauptstadt, und das liegt daran, wie sie endete. Zwei Security-Leute fordern die Frau auf, einen BH oder ein Bikinioberteil anzuziehen. Wegen der Badeordnung, nach der man "handelsübliche Badekleidung wie zum Beispiel Badehose, Badeshorts, Bikini, Badeanzug oder Burkini" tragen muss. Sie deutet auf die vielen Männer, die ebenfalls mit nacktem Oberkörper auf der Wiese sitzen, und weigert sich. Es kommt zu einem Wortwechsel, schließlich rückt die Polizei an, und die Frau muss das Gelände verlassen.