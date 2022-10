Im sonst so lässigen dänischen Königshaus herrscht ungewohnte Aufregung, weil Margrethe II. einigen Enkeln die Titel Prinzessin und Prinz entzieht. Auf den Knall in den Boulevardmedien folgt eine erstaunliche Reaktion der Monarchin.

Von Kai Strittmatter, Stockholm

Es gibt, mit etwas Abstand betrachtet, wahrscheinlich Schlimmeres als eine Prinzessin und drei Prinzen, die sich bald nur mehr Gräfin und Grafen nennen dürfen. Es gibt mit Sicherheit Wichtigeres, auch in Dänemark. Zum Beispiel den bevorstehenden Rücktritt der Regierung inmitten von Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise, von dem man nicht wusste, ob die Ministerpräsidentin ihn nun schon am Dienstag verkünden würde, bei der feierlichen Eröffnung des Parlamentes. Und doch hatte man bei einigen der Reporter an der Parlamentstreppe an diesem Tag das Gefühl, ihre drängendsten Fragen kennten nur ein Ziel, und es war nicht die Ministerpräsidentin.