Nordwestlich von Berlin ist auf der Autobahn 10 ein Wolf angefahren und getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin in Neuruppin am Freitag sagte, wurde das Raubtier am Donnerstag von einem Kleintransporter erfasst. Der Unfall ereignete sich zwischen Wolfslake (Oberhavel) und Falkensee (Havelland). Der Transporter konnte weiterfahren. Das Landesumweltamt ließ den Kadaver beseitigen.

In den vergangenen Monaten waren bereits mehrere Wölfe in Deutschland überfahren worden. Zuletzt wurde im November auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Heiligengrabe im Norden ein Wolf bei einem Unfall getötet.

Anfang des Jahres 2020 war auch der in Schleswig-Holstein zum Abschuss freigegebene Wolf "GW 924m" von einem Auto überfahren worden. Das Tier wurde am 6. Januar bei Gifhorn in Niedersachsen getötet. Zuvor soll der Wolf in mehr als einem Dutzend Fällen als wolfssicher geltende Zäune überwunden und Schafe gerissen haben. Die meisten dieser Fälle lagen im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein.