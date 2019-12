Ein Wolf in einem Gehege im Wildpark Neuhaus in Niedersachsen.

Besonders in Nord- und Ostdeutschland greifen Wölfe vermehrt Schafe und andere Weidetiere an. Zwei Schafzüchter erklären, wie man mit der Problematik umgehen sollte.

Eigentlich stehen die knapp 300 erwachsenen Wölfe, die derzeit in Deutschland leben, unter Schutz. Doch nun hat der Bundestag eine Neuregelung beschlossen, die Abschüsse erleichtern soll. Besonders in Nord- und Ostdeutschland kommt es vermehrt zu Angriffen auf Schafe und andere Weidetiere. Das sorgt für hitzige Diskussionen zwischen Landwirten und Naturschützern. Ein "sehr aggressiver Wolf" soll in Schleswig-Holstein 40 bis 50 Schafe gerissen haben, ein Waldkindergarten zog sicherheitshalber in ein Ausweichquartier um.

Thomas Schranz, 47, und Carl-Wilhelm Kuhlmann, 56, haben seit Jahren mit Wölfen zu tun. beide sind Landwirte und Schafzüchter, Schranz in Tirol, Kuhlmann in der Lüneburger Heide. In beiden Gegenden sind reißende Wölfe unterwegs, aber das, was Experten "Wolfsdruck" nennen, ist in Norddeutschland viel höher als in den Alpen. Schafzüchter Schranz aus Tirol ist zwar der Ansicht, dass Wölfe in den meisten Fällen auch ohne Waffen abgewehrt werden können, den Abschuss will er aber trotzdem nicht ausschließen.

SZ: Wie realistisch ist es überhaupt, einen einzelnen Wolf abzuschießen, der eine Herde angegriffen hat?

Thomas Schranz: Das ist wie ein Sechser im Lotto. Es ist sehr unwahrscheinlich, überhaupt einen einzelnen Wolf anzutreffen, und ob es dann derjenige ist, der für einen Riss verantwortlich ist, wird man kaum beweisen können. Realistischer wird es, wenn man weiß, dass ein großes Rudel in der Nähe ist, das immer wieder Tiere reißt. Dann kann es natürlich helfen, dieses Rudel zu verkleinern, indem man einzelne Tiere entnimmt.

Entnehmen heißt: abschießen?

Ja, genau. Das ist ein sehr heikles Thema, und man wird immer sofort angefeindet, wenn man sich dafür ausspricht, dass Wölfe geschossen werden dürfen. Aber ich sage trotzdem: Im Zweifelsfall muss man Wölfe abschießen dürfen. Allerdings erst, wenn alle anderen Schutzmaßnahmen nichts gebracht haben.

Detailansicht öffnen Schäfer Thomas Schranz setzt auf Lamas zur Abwehr von Wölfen. (Foto: privat)

In welchen Fällen halten Sie es für gerechtfertigt, Wölfe zum Abschuss freizugeben?

Das sehe ich differenziert, es hängt von der Region und der Situation ab. Die Frage ist: Wie hoch ist der Wolfsdruck? In den Alpen ist die Situation anders als in Brandenburg oder Sachsen. Wir haben hier in Tirol jedes Jahr Wolfssichtungen, immer wieder kommt es zu Rissen auf Almen. Es gibt nachweislich einen Wolf im Gebiet Fiss-Ladis, dort sind tagsüber Tausende Leute unterwegs, keiner hat das Tier je gesehen, aber man weiß, dass es dort herumstreift. Normalerweise sind Wölfe ja extrem scheu. In Ostdeutschland ist die Lage anders: Es gibt viel mehr Wölfe und viel größere Rudel. Und je größer das Rudel, desto schwieriger wird es, die Tiere auf der Weide zu schützen. Wenn Wölfe sich Siedlungen nähern und eine Herde angreifen, trotz Zäunen, Hunden und Menschen in der Nähe, dann halte ich es für gerechtfertigt, aus dem Rudel Jungtiere zu entnehmen.

Nach den von Umweltministerin Svenja Schulze vorgelegten Gesetzesänderungen sollen so lange Wölfe in einer Gegend geschossen werden können, bis es keine Attacken mehr gibt - auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird. Finden Sie das richtig?

Es kommt drauf an. Es bringt nichts, blindlings drauf los zu schießen. Nur ein Wolfsexperte sollte entscheiden, welches Tier aus dem Rudel entnommen wird. Er muss meiner Meinung nach möglichst ein Jungtier erwischen, das sich gerade einer Weide oder einem Stall nähert. Nur dies hat einen Lerneffekt für das Rudel.

Bevor es soweit kommt: Wie können Schäfer versuchen, Wölfe ohne Waffengewalt abzuwehren?

In den meisten Fällen, besonders für kleine Herden bis zu 150 Schafen, reicht eine Kombination aus Elektrozaun und Schutzhunden. Ich arbeite zusätzlich mit Lamas, die mit den Schafen auf der Weide stehen, es gibt auch Kollegen, die Esel einsetzen.

Warum Lamas und Esel?

Ein Wolf kann diese Tiere nicht einordnen und wird aus Unsicherheit wahrscheinlich nicht über den Zaun springen. Wenn all diese Herdenschutzmaßnahmen aber erfüllt sind, habe ich als Landwirt meine Schuldigkeit getan, und dann ist irgendwann die Toleranzgrenze erreicht.

Wie könnte die Politik sinnvoll mit dem Reizthema Wolf umgehen?

Die Politik sollte ein professionelles Herdenmanagement unterstützen und keine polemischen Debatten über Wolfsabschüsse auslösen. Ich bin kein Wolfsbefürworter, ich will meine Schafe schützen. Aber es bringt nichts, eine wolfsfreie Natur zu fordern - man muss eben lernen, mit diesen Beutegreifern zu leben.