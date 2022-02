Invalidenstraße steht auf dem Straßenschild an der Stelle Ecke Ackerstraße, wo vier Menschen ums Leben gekommen sind.

Im September 2019 raste in Berlin ein SUV auf den Bürgersteig, vier Menschen starben. Nun ist der Fahrer verurteilt worden.

Im Prozess um einen tödlichen Unfall in der Berliner Innenstadt hat das Landgericht ein Urteil gesprochen. Der Autofahrer wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen.

Im September 2019 war er mit seinem SUV in der Invalidenstraße auf den Bürgersteig gerast, vier Menschen starben. Unter ihnen ein kleiner Junge und seine Großmutter. Der Unfall hatte auch eine politische Debatte ausgelöst. SUVs, also Sportgeländewagen, die zu den beliebtesten Autos der Deutschen gehören, gerieten in die Kritik.

In vier Monaten Prozess gegen den Fahrer wurde allerdings klar, dass es sich weniger um ein politisches Debattenthema als um eine menschliche Tragödie handelt. Michael M. drückte an jenem Septemberabend das Gaspedal bis zum Boden durch, weil er durch einen epileptischen Anfall verkrampfte. Es war nicht sein erster Anfall. Vor Gericht ging es vor allem um eine Frage: War dem Porschefahrer klar, dass er nicht hätte fahren dürfen?

Die Anklage hatte dem Autofahrer fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen und eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung gefordert. Aus ihrer Sicht hätte der 45-Jährige wegen seiner strukturellen Epilepsie und einer Gehirnoperation nur einen Monat zuvor nicht am Steuer sitzen dürfen. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.