Fürstliche Monaco-PR in Hamburg

Albert und Charlène von Monaco eröffnen in Hamburg die Miniaturdarstellung ihres Königreichs. Aber wozu ist das eigentlich gut?

Von Jana Stegemann

Elf Jahre, 150 000 Arbeitsstunden und fünf Millionen Euro haben sie in das Projekt gesteckt - und dann versagt die Technik bei der Eröffnung. Sekunden zuvor hatten Albert und Charlène von Monaco gemeinsam mit ihren Kindern das erste Formel-1-Rennen auf den Straßen von Miniatur-Monaco gestartet, originaltreu dem weltberühmten Motorsport-Rennen des Fürstentums nachempfunden. Die winzigen Rennwagen stoppen. Das Fürstenpaar schaut verunsichert, gehört das zum streng durchgeplanten Ablauf? Nein, beeilt sich Gerrit Braun, der Gründer des Miniatur-Wunderlands, zu sagen: Eigentlich wisse ja jeder, dass man am Tag vor wichtigen Präsentationen niemals ein Software-Update machen sollte. Er habe drei Nächte deswegen nicht geschlafen. Der Fürst grinste. Als hätten sie es geahnt, stand auf dem am Eingang ausgeteilten Zeitplan: "17.42-17.50 PUFFER, falls beim Rennen etwas schiefgeht."