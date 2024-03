Das Werksviertel hinter dem Ostbahnhof ist eines der interessantesten Neubaugebiete der Stadt und schon mehrmals mit Architekturpreisen ausgezeichnet worden. Leben und Arbeiten in einem neuen Stadtquartier, das hat auch viel mit Gastronomie zu tun. Gerade im Werksviertel ist da schon einiges entstanden, und es kommt noch mehr dazu. Im neuen Teilbereich "iCampus" sind da gleich ein paar neue gastronomische Konzepte am Start.

Die Macher versprechen vollmundig: "Hier wird Business gelebt, das seiner Zeit voraus ist." Gastronomisch betrachtet, hält man sich allerdings noch an sehr gegenwärtige Trends. Es gibt eine Dean & David-Filiale (vegetarisch und vegan), einen Italiener namens Magari und demnächst ein vietnamesisches Lokal mit dem Namen Ngocha107, ein Ableger des Restaurants Ngocha in Pasing. Im kommenden Jahr wird's dann regional im i8, das Münchens erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise werden soll. Im Erdgeschoss wollen die Geschwister Portenlänger, bekannt durch das Bio-Restaurant Alter Wirt Grünwald und das Xavers in der Rumfordstraße auf rund 500 Quadratmetern ein regionales Bio-Restaurant eröffnen. Im Trend dürfte das 2025 immer noch liegen.

Zwei sehr unterschiedliche Termine zum Thema "Wein" finden sich am Wochenende im Kalender zufällig zusammen. Da wäre einmal die große Publikumsmesse Wein München Frühling auf der Praterinsel. Rund 900 Weine werden dort präsentiert. Es handelt sich dabei vor allem um die gerade erst frisch abgefüllten Weine des Jahrgangs 2023. "Im Vordergrund stehen die weißen Sommerweine für die Spargel- und Terrassensaison", so die Veranstalter. Sie können dort auch verkostet werden (Wein München Frühling, Praterinsel 3-4, 15.-17. März, Freitag 13-19 Uhr, Samstag 12-19 Uhr, Sonntag 12-18 Uhr, Tagesticket 20 Euro, www.webermesse.de).

Höchst exklusiv sind dagegen die Tage der offenen Tür im neuen privaten Weinclub Yours Wine Club von Brigitte und Thomas Zwink - die beiden machten früher den Dorfwirt in Unterammergau - in der Ludwigstraße 10. Der wird offiziell am 6. April eröffnet, danach können sich dort vermögende Weinfreunde rund um die Uhr zum gemeinsamen Verkosten und Genießen treffen - wenn sie einen Monatsbeitrag von mindestens 189 Euro zahlen. So günstig wie an diesem Wochenende kommt man so schnell also nicht wieder rein. Es sei denn, ein geldiger Freund nimmt einen mal mit (Tag der offenen Tür, Yours Wine Club, Ludwigstraße 10, Freitag und Samstag, 15. und 16. März, 12-21 Uhr, Anmeldung unter management@your-wine.club, www.your-wine.club).