"Young classics Augsburg", dahinter verbirgt sich ein neues Musikfestival, das Studierenden und Absolventen des Leopold Mozart College of Music (LMC) vom 17. bis 19. November eine Plattform bieten will. Und nicht nur das. "Wir möchten auch junge Zielgruppen für klassische Musik begeistern", erklärt Ramon Boss, der das Projekt zusammen Paula Gutfleisch auf die Beine gestellt hat. Beide haben erst im Herbst 2022 ihr Studium begonnen. Boss, 2003 in Oberstdorf geboren, studiert Cello am LMC und ist seit 2023 Stipendiat von Yehudi Menuhin Live Music Now. Gutfleisch, Jahrgang 2004, ist Kunstpädagogikstudentin an der Universität Augsburg.